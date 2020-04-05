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إجمالي المتعافين من كورونا 11 حالة بالدقهلية
الأحد 05/أبريل/2020 - 12:56 م
محمد كشك
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، عن خروج 3 حالات من مستشفيات العزل بالإسماعلية والعجمى.
وقال مكي إن إجمالى حالات الخروج من مستشفي العزل والتحسن للحالة الصحية 11 حالة من أبناء محافظة الدقهلية، وسيتولى خروج باقى الحالات تباعا، حيث أنهم جميعا تحت العلاج وفى تحسن مستمر.
وعلي صعيد أخر، أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لا صحة مطلقا، لما تم تداوله عن نقص الأدوية أو مسلتزمات الوقاية الشخصية، أو أطقم الأطباء والتمريض "بمستشفى العزل بتمى الامديد".
جاء ذلك فى اطار الجهود المكثفة والمستمرة التى تبذلها محافظة الدقهلية، لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء والمتعلقة بضرورة تواجد مستشفى مخصصة للعزل فى كل محافظة.
وأوضح وكيل الوزارة، أن المستشفى تم تجهيزه بعدد 105 سرير استقبال، و21 سرير عناية جاهزة بمشتملاتها، و27 طبيب من مختلف التخصصات و86 من أطقم التمريض و12 فنى جميع التخصصات و15 من العمال، مضيفا أن هذه القوى البشرية من كافة الأطقم العاملة بالمستشفى كافية.
وأضاف أن هناك شركة تغذية تم التعاقد معها لتوريد وجبات التغذية اللازمة، وأوضح التقرير الذى عرضه وكيل الوزارة أنه لا يوجد مطلقا اى نقص فى المستلزمات الطبية والمطهرات أو مستلزمات الوقاية الشخصية بالمستشفى.
وأوضح وكيل الوزارة أنه منذ اعداد المستشفى لمستشفى للحجر الصحى بداية ابريل الجارى وحتى امس 4 ابريل فقد تم صرف 1000 جوانتى معقم،و 13500 ماسك جراحة،و 2000 جاون معقم،و 3750 ماسك N95، و750 جوانتى لاتيكس،و200 نظارة بلاستيكيةو 300فيس شيلد بلاستيك شفاف للوجه،و 300 بدله بلاستيك بيضاء غير منفذه للسوائل تستعمل مرة واحده،و 150 بدله بلاستيك واقيه متعدده الاستخدام،و 250 علبة كحول جل 200 مل،و 800 لتر صابون سائل 300 لتر كلور 5%5.
كما تم صرف 250 لتر كحول ايثيلى 7%5.، 125 لتر بيتادين 7% 5.، 400 لتر بيتادين 10% 5.، 250 بوت ( كوزلك)، 200 علبة مناديل ورقية، 150 ك اكياس نفايات طبية حمراء.
أحدث تطورات كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض.
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