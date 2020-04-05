إجمالي المتعافين من كورونا 11 حالة بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، عن خروج 3 حالات من مستشفيات العزل بالإسماعلية والعجمى.





وقال مكي إن إجمالى حالات الخروج من مستشفي العزل والتحسن للحالة الصحية 11 حالة من أبناء محافظة الدقهلية، وسيتولى خروج باقى الحالات تباعا، حيث أنهم جميعا تحت العلاج وفى تحسن مستمر.





وعلي صعيد أخر، أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لا صحة مطلقا، لما تم تداوله عن نقص الأدوية أو مسلتزمات الوقاية الشخصية، أو أطقم الأطباء والتمريض "بمستشفى العزل بتمى الامديد".





جاء ذلك فى اطار الجهود المكثفة والمستمرة التى تبذلها محافظة الدقهلية، لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء والمتعلقة بضرورة تواجد مستشفى مخصصة للعزل فى كل محافظة.





وأوضح وكيل الوزارة، أن المستشفى تم تجهيزه بعدد 105 سرير استقبال، و21 سرير عناية جاهزة بمشتملاتها، و27 طبيب من مختلف التخصصات و86 من أطقم التمريض و12 فنى جميع التخصصات و15 من العمال، مضيفا أن هذه القوى البشرية من كافة الأطقم العاملة بالمستشفى كافية.





وأضاف أن هناك شركة تغذية تم التعاقد معها لتوريد وجبات التغذية اللازمة، وأوضح التقرير الذى عرضه وكيل الوزارة أنه لا يوجد مطلقا اى نقص فى المستلزمات الطبية والمطهرات أو مستلزمات الوقاية الشخصية بالمستشفى.





وأوضح وكيل الوزارة أنه منذ اعداد المستشفى لمستشفى للحجر الصحى بداية ابريل الجارى وحتى امس 4 ابريل فقد تم صرف 1000 جوانتى معقم،و 13500 ماسك جراحة،و 2000 جاون معقم،و 3750 ماسك N95، و750 جوانتى لاتيكس،و200 نظارة بلاستيكيةو 300فيس شيلد بلاستيك شفاف للوجه،و 300 بدله بلاستيك بيضاء غير منفذه للسوائل تستعمل مرة واحده،و 150 بدله بلاستيك واقيه متعدده الاستخدام،و 250 علبة كحول جل 200 مل،و 800 لتر صابون سائل 300 لتر كلور 5%5.





كما تم صرف 250 لتر كحول ايثيلى 7%5.، 125 لتر بيتادين 7% 5.، 400 لتر بيتادين 10% 5.، 250 بوت ( كوزلك)، 200 علبة مناديل ورقية، 150 ك اكياس نفايات طبية حمراء.



