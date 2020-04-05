مصادر: خفض المساعدات الأمريكية لكابول سيضر بأموال قوات الأمن الأفغانية

كشفت مصادر أمريكية، أن خفض المساعدات الأمريكية لأفغانستان والتي كان مخطط لها مليار دولار من أموال لقوات الأمن الأفغانية، خطوة ستقوض قدرة كابول على محاربة حركة طالبان ونفوذها للتفاوض على اتفاق سلام معهم.





وقال اثنان من مساعدي الكونجرس الأمريكي، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما بسبب حساسية الأمر، لوكالة "رويترز"، إن مسؤولي وزارة الخارجية أبلغوا الكونجرس أن مليار دولار ستأتي من صندوق البنتاجون الذي تبلغ قيمته 4.2 مليار دولار والذي يؤمن حوالي ثلاثة أرباع الميزانية السنوية لقوات الأمن الأفغانية.





وأشار أحد المساعدين، إلى أن: "فكرة قطع تمويل قوات الأمن تتعارض مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة"، بحجة أن الأموال ضرورية للحفاظ على قدرة الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة على محاربة طالبان مع الحفاظ على قوتها التفاوضية في محادثات السلام.





يدفع معظم الصندوق الرواتب والأغذية والوقود والمعدات والبنية التحتية لدعم القوات الأفغانية والشرطة الوطنية.





وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، التخفيض في 23 مارس وهدد بتقليص نفس المبلغ العام المقبل لمحاولة إجبار الرئيس الأفغاني أشرف غني، ومنافسه السياسي عبد الله عبد الله، على إنهاء الخلاف الذي ساعد على وقف جهود صنع السلام بقيادة الولايات المتحدة في أفغانستان.





وقالت وكالة "رويترز"، إنه بعد ما يقرب من 20 عامًا من قتال "طالبان"، تبحث الولايات المتحدة عن طريقة لتخليص نفسها وتحقيق السلام بين الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة والجماعة المسلحة، التي تسيطر على أكثر من 40 ٪ من الأراضي الأفغانية.





ورفض "بومبيو" وغيره من المسؤولين الأمريكيين الإفصاح علنا عن كيفية إجراء الخفض. ورفضت وزارة الخارجية التعليق على خططها.





خصص الكونجرس ما لا يقل عن 86.4 مليار دولار للمساعدة الأمنية الأفغانية بين السنوات المالية 2002 و 2019، وفقًا لتقرير خدمة أبحاث الكونجرس في 11 مارس.





وقال المصدر الثالث وهو مسؤول عسكري أمريكي سابق طلب عدم ذكر اسمه "هذا هو الصندوق الوحيد الكبير بما يكفي لدعم خفض مليار دولار".





إن المساعدات المدنية الأمريكية أقل بكثير، حيث طلبت وزارة الخارجية 532.8 مليون دولار هذا العام، بشكل رئيسي للدعم الاقتصادي العام وكذلك لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون.



