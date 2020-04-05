"البترول": 929 مليون دولار نصيب "ايثيدكو" من الصادرات المصرية

حققت شركة ايثيدكو معدلات تصديرية متميزة خلال الفترة مابين عامي ٢٠١٧ و ٢٠١٩ بقيمة صادرات بلغت نحو ٩٢٩ مليون دولار والتي تمثل حوالي ٦ر٩٪من اجمالى الصادرات البترولية المصرية.





وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على استمرار صناعة البتروكيماويات المصرية فى دورها الحيوى في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الانتاج والقيمة المضافة ، موضحا ان صناعة البتروكيماويات في مصر تتمتع بمزايا تنافسية جيدة وتتبع نهجا اقتصاديا وتسويقيا سليما يؤهلها للتعامل مع التحديات غير المسبوقة التي يشهدها العالم ، مؤكدا ان الاصلاحات الاقتصادية للدولة المصرية في السنوات الاخيرة شكلت سندا قويا للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية.









جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته بالاسكندرية باستخدام تقنية الفيديوكونفرانس بحضور الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمحاسبة نيرمين عبدالفتاح وكيل اول الجهاز المركزي للمحاسبات.









وأكد الملا خلال الاجتماع اهمية الحفاظ علي سلامة العاملين واتخاذ الاجراءات الاحترازية والتدابير الصحية و الوقائية من فيروس كورونا بشكل كامل، كما اكد اهمية مراعاة الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات والتوسعات الانتاجية الجديدة للبتروكيماويات لدورها الحيوي في توفير خامات ومدخلات انتاج رئيسية للعديد من للصناعات المحلية و زيادة الصادرات المصرية للخارج من البتروكيماويات، موجها بالاستمرار في اتباع سياسات تسويقية قادرة علي تحقيق اهداف الشركة ومواجهة التحديات، مشيدا بما قدمه مجمع ايثيدكو للبتروكيماويات بالاسكندرية من اداء انتاجي وتصديري متميز منذ افتتاح الرئيس السيسي للمجمع وتشغيله.





وأشار إلى الدور المهم لشركات البتروكيماويات في المساهمة في توفير احتياجات السوق المحلى ودعم الصادرات، مشدداً على أهمية الاستمرار في التوسع في تلك المشروعات على الرغم من التحديات الضخمة التي تواجهها حالياً والمتمثلة في انخفاض الأسعار في السوق العالمى للمنتجات البتروكيماوية ، مشيراً إلى دور قطاع البترول في تحقيق التوازن بين الأنشطة المتداخلة من أجل تحسين التسعير لكل الأطراف لمواجهة المتغيرات التي يشهدها السوق العالمى للبتروكيماويات.













وقال الكيميائي عبد المجيد حجازي رئيس الشركة، ان مجمع ايثيدكو حقق خططه الانتاجية لعام ٢٠١٩ بإنتاج حوالي ٣٦٧ الف طن ايثيلين للوفاء بتعاقداته واحتياجات الشركات البترولية الشقيقة من هذا المنتج الي جانب انتاج حوالي ٣٦٣ الف طن بولي ايثيلين للطلب المحلي والتصدير لافتا الي نجاح توقيع عقود تسويق منتج البيوتاديين حصريا من مجمع ايثيدكو بما يعظم القيمة المضافة من منتجات المجمع خاصة المنتجات الثانوية غير الرئيسية كالبيوتاديين والرافينات ، مضيفا ان تحقيق حوالي ٣ر١ مليار دولار اجمالي مبيعات لمجمع ايثيدكو من منتجاته المختلفة منذ التشغيل في ٢٠١٧ يعد مؤشرا قويا علي ماتحقق من اداء تجاري وتسويقي متميز خلال تلك الفترة.









وفيما يتعلق بخططها المستقبلية وموقف التوسعات الانتاجية اوضح انها تمضي قدما لتنفيذ وانشاء اول مشروع من نوعه في مصر و الشرق الأوسط وافريقيا لإنتاج المطاط الصناعي ( البولي بيوتاديين) الذى تبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 180 مليون دولار بعد ترسية مناقصة اعمال التنفيذ واختيار المقاول العام في مايو الماضي علي تحالف شركتي بتروجت المصرية وسايبم الايطالية ويستغرق تنفيذه نحو عامين ، لافتا الي نجاح دراسة رفع الطاقة الانتاجية للمشروع الجديد الي ٢٦ الف طن وتوقيع عقدين لتسويق انتاجه مع موزعين عالميين.









واشار الي ان ايثيدكو تتخذ حاليا الخطوات اللازمة لتنفيذ مشروع الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات والذي يمثل بنية تحتية داعمة لمتطلبات المجمعات الصناعية للبتروكيماويات بالاسكندرية، موضحا انها تعمل حاليا علي توفير التمويل اللازم بعد انتهائها مؤخرا من توفير اراض جديدة وضمها للمشروع وتطوير مرافق الشركة ، كما تم الانتهاء من دراسة الاثر البيئي وعملية التشاور المجتمعي وجاري استكمال استصدار الموافقات الخاصة بالمشروع.









واشار الي الانتهاء خلال العام الماضى من ربط محطة الكهرباء الدائمة للشركة علي الشبكة الموحدة للكهرباء علي مستوي الجمهورية وتوقيع عقود توريد الطاقة لشركتي انربك واموك، مؤكدا التزامها الدائم بتطبيق اعلي معايير وإجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ، والتزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا حفاظا على سلامة العاملين. كما اشار الي حصولها علي ٧ شهادات الجودة الشاملة ( الايزو) منذ بدء التشغيل و احدثها مؤخرا شهادة نظم ادارة مكافحة الرشوة من Tuv Austria لتكون اول شركة مصرية تنال تلك الشهادة، وجاري حاليا الحصول علي شهادة تقييم اداء نظم سلامة العمليات.