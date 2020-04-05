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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

الأحد 05/أبريل/2020 - 12:59 م
العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 5/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || مقتل أحد قادة حزب الله جنوبي لبنان

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، نقلًا عن وكالة أنباء فارس الإيرانية، بمقتل أحد قادة حزب الله جنوبي لبنان.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || اليابان تسجل أكثر من 300 إصابة بفيروس كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
أفادت وكالة "سي إن إن" بأن اليابان أكدت 336 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا - 118 فى طوكيو وحدها – وفقا لما اعلنته وزارة الصحة اليابانية اليوم الاحد. وتم تأكيد وفاة إضافية.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || بريطانيا.. علماء يطورون اختبارا لفيروس كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد
تمكن الباحثين في جامعة نيوكاسل البريطانية، من إنشاء اختبار يمكن أن يستغرق لحظة واحدة لتحديد الإصابة بفيروس كورونا - حتى قبل ظهور الأعراض، حسبما أفادت صحيفة "صنداي تليجراف".
 

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