أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

Advertisements

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 5/4/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || مقتل أحد قادة حزب الله جنوبي لبنان



أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، نقلًا عن وكالة أنباء فارس الإيرانية، بمقتل أحد قادة حزب الله جنوبي لبنان.

ولمتابعة تفاصيل الخبر اضغط هنـــــــــــا

آخر الأخبار العاجلة في العالم || اليابان تسجل أكثر من 300 إصابة بفيروس كورونا

أفادت وكالة "سي إن إن" بأن اليابان أكدت 336 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا - 118 فى طوكيو وحدها – وفقا لما اعلنته وزارة الصحة اليابانية اليوم الاحد. وتم تأكيد وفاة إضافية.

ولمتابعة تفاصيل الخبر اضغط هنـــــــــــا

أخبار عالمية عاجلة اليوم || بريطانيا.. علماء يطورون اختبارا لفيروس كورونا