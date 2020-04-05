درة تتحدى فيروس كورونا بجلسة تصوير جديدة

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خضعت الفنانة درة مرزوق، لجلسة تصوير جديدة، وشاركت جمهورها بمجموعة صور منها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت درة، على الصور قائلة:"الضوء والظل وجهان معاكس لعملة واحدة يمكننا أن ننير طريقنا أو أن نظلم طريقنا انها مسالة اختيار مايا انجلو".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المصرية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"يوبرني جمالك" واضاف آخر"جميلة قوي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"انتي متاكدة انك انسانه ولا ملاك؟".



يذكر أن آخر أعمال درة زروق، مسلسل "بلا دليل"، وتدور أحداثة في إطار الإثارة والتشويق، وشارك في بطولته الفنان أحمد كرارة وخالد سليم وحازم سمير، والمسلسل من إخراج منال الصيفي.