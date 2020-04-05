طلاب الصف الأول الثانوي بكفر الشيخ يؤدون امتحاناتهم "أونلاين"

أدى 20 ألف و443 طالب وطالبة بمحافظة كفر الشيخ أولى امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبي، من منازلهم ضمن المحافظات الستة التي يؤدي الطلاب الامتحانات صباح اليوم الأحد "القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر"، وتتوالى الامتحانات بباقي المحافظات في أداء الطلاب الامتحان نفس اليوم.





وترأست الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ غرفة العمليات بالمديرية، بحضور الدكتور سلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، ووائل الحداد، مدير مركز التطوير، وهاني حمدان، مسئول أوفيس 365، وتابعت وكيل الوزارة شكاوى الطلاب والتي تمثلت في الخروج من المنصة، قبل الانتهاء من أداء الامتحان، وتواصلت وكيل الوزارة مع المسئولين بالوزارة لحل المشكلة.





وعلى جانب أخر، تم توزيع أسئلة المشروعات على طلاب الخط العربي ب 57 طالب وطالبة بمنازلهم ب 7 مدارس تابعه ل7 إدارات تعليمية على أن يتم تسلم تلك المشروعات من الطلاب بعد انتهاء منها بعد 14 يومًا ليتم ارسالها للوزارة.





يذكر أن الدكتورة بثينة كشك، وكيل وارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، شكلت غرفة عمليا رئيسية بالمديرية برئاستها، و13 غرفة فرعية ب 13 إدارة تعليمة لمتابعة امتحانات الصف الأول الثانوي، وهناك تواصل بين الطلاب وبين غرف العمليات للتعرف على شكاوى الطلاب والطالبات، للتواصل مع الوزارة لحلها.





وكانت مديرية التربية والتعليم، بالاشتراك مع الشركة المصرية للاتصالات المعنية بالخدمة، قامت بتجهيز 16 مدرسة موزعة بالإدارات التعليمية بالمحافظة، لتوزيع شرائح التابلت والتي تضمنت المدارس الآتية:





دسوق الثانوية بنات بإدارة دسوق التعليمية، برج البرلس الثانوية المشتركة بإدارة برج البرلس التعليمية، صندلا الثانوية بإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، فوه الثانوية المشتركة بإدارة فوه التعليمية، الحامول الثانوية بنات بإدارة الحامول التعليمية.





زيان الرفاعى الثانوية بإدارة بلطيم التعليمية، سيدى سالم الثانوية بنات بإدارة سيدى سالم التعليمية، عابد عبدالعال الثانوية بنات بإدارة الرياض التعليمية، الشهيد أحمد صلاح مالك الثانوية بإدارة قلين التعليمية.





بيلا الثانوية بنات بإدارة بيلا التعليمية، الشهيد أشرف قزاز الثانوية بإدارة سيدي غازي التعليمية، مطوبس الثانوية بنين بإدارة مطوبس التعليمية، الشهيد عزت الشافعي الثانوية، الشهيد سلام الثانوية، الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية، الشهيد هشام بركات الثانوية بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.



