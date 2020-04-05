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تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في جنوب السودان

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:04 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في جنوب السودان، اليوم الأحد، أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لوكالة رويترز.

 

وقالت حكومة جنوب السودان، في تصريحات صحفية، إن المريضة التي تبلغ من العمر 29 عامًا وصلت إلى البلاد قادمة من إثيوبيا يوم 28 فبراير وإنها تتلقى العلاج في حجر صحي.

 

وبحسب الاتحاد الأفريقي تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في القارة الأفريقية 8 ألاف حالة.

 

ويذكر أن الاتحاد الأفريقي يضم 55 دولة، حيث تم تسجيل حالات الإصابة بنحو 51 دولة معظمها في شمال أفريقيا وأقلها سجل في شرق أفريقيا.

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

 

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.

 

 واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.

 

 

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