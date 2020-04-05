Advertisements

تفاصيل مكالمة زيدان مع بوجبا

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم، أن نادي ريال مدريد الإسباني أخد خطوة جديدة نحو ضم الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في فترة الإنتقالات الصيفية.

وبحسب شكبة "دون بالون" الإسبانية فإن المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، أخبر مواطنه بأنه ينتظره في ريال مدريد في الموسم المقبل.

وأضافت الشبكة، أن بوجبا يميل لعدم تمديد تعاقده مع الشياطين الحمر، والذي ينتهي بنهاية موسم 2021، مما يجعله على مقربة من الرحيل.

واقترحت إدارة اليونايتد تمديد عقد اللاعب لموسم إضافي، مع فتح الباب أمام رحيله، وذلك لبيعه بمقابل مادي كبير، إلا أن المفاوضات معلقة حتى الآن.

وعانى بوجبا من بعض الأصابات هذا الموسم مع الفريق، كما نالته بعض الإتهامات بالتمارض وتعمد الهروب من المباريات.

وانضم بوجبا لمانشستر يونايتد في صيف عام 2016 قادماً إليه من يوفنتوس مقابل 88 مليون جنيه إسترليني، إلا أن اللاعب فشل في الظهور بنفس المستوى الذي كان عليه في تورينو.

وينافس يوفنتوس فريق ريال مدريد على ضم بوجبا، حيث ذكرت تقارير إيطالية، أن يوفنتوس سيعرض مبلغ مالي ولاعب او إثنين على النادي الإنجليزي لإقناعه بالتخلي عن بوجبا، حيث تنحصر الأسماء بين باولو ديبالا وميراليم بيانيتش وفيديريكو بيرناردسكي.

أخبار تهمك

صدمة قوية في انتظار الأهلي

منذ أقل من ساعتين

لمجابهة كورونا.. تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي بأيدي مصرية (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز في الصيف

منذ ساعة و 7 دقيقة

بيان عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات أولى ثانوي

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح ناري من رضا عبد العال ضد الخطيب

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ يوم

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ يوم

قرار عاجل من النائب العام بشأن "رضيعة إمبابة"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول قرار من السيسي بشأن معهد الأورام عقب ظهور حالات كورونا

منذ أقل من ساعتين

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. رحيل الشاعر الغنائي الكبير صلاح فايز

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مدافع الأهلي يقرر الرحيل

منذ ساعتين و 27 دقيقة

المقاولون العرب يوجه ضربة قوية للأهلي بشأن طاهر محمد طاهر

منذ 34 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

09:03 ص

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

08:47 ص

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

10:27 م

عاجل.. أول قرار من السيسي بشأن معهد الأورام عقب ظهور حالات كورونا

11:35 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: البيزنس يغلب ادعاءات السوشيال ميديا