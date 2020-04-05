تفاصيل مكالمة زيدان مع بوجبا

ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم، أن نادي ريال مدريد الإسباني أخد خطوة جديدة نحو ضم الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في فترة الإنتقالات الصيفية.





وبحسب شكبة "دون بالون" الإسبانية فإن المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، أخبر مواطنه بأنه ينتظره في ريال مدريد في الموسم المقبل.





وأضافت الشبكة، أن بوجبا يميل لعدم تمديد تعاقده مع الشياطين الحمر، والذي ينتهي بنهاية موسم 2021، مما يجعله على مقربة من الرحيل.





واقترحت إدارة اليونايتد تمديد عقد اللاعب لموسم إضافي، مع فتح الباب أمام رحيله، وذلك لبيعه بمقابل مادي كبير، إلا أن المفاوضات معلقة حتى الآن.





وعانى بوجبا من بعض الأصابات هذا الموسم مع الفريق، كما نالته بعض الإتهامات بالتمارض وتعمد الهروب من المباريات.





وانضم بوجبا لمانشستر يونايتد في صيف عام 2016 قادماً إليه من يوفنتوس مقابل 88 مليون جنيه إسترليني، إلا أن اللاعب فشل في الظهور بنفس المستوى الذي كان عليه في تورينو.





وينافس يوفنتوس فريق ريال مدريد على ضم بوجبا، حيث ذكرت تقارير إيطالية، أن يوفنتوس سيعرض مبلغ مالي ولاعب او إثنين على النادي الإنجليزي لإقناعه بالتخلي عن بوجبا، حيث تنحصر الأسماء بين باولو ديبالا وميراليم بيانيتش وفيديريكو بيرناردسكي.



