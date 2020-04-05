فرج عامر: هدية السيسي إلى إيطاليا رسالة للمجتمع الدولي

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تصريحات لويجي دي مايو، وزير الخارجية الإيطالي عن مصر، بمثابة رسالة ودليل قاطع على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضرب المثل والقدوة الدولية في القيام بدورها الإنساني والوطني في مثل هذه الأزمات الكبيرة.





وكان لويجي دي مايو، وجه الشكر لمصر وقائدها وشعبها على المساعدات الطبية التي وصلت إلى روما أمس السبت، لمواجهة فيروس كورونا، خلال حديثه مع وزير الصحة الدكتورة هالة زايد.

وأضاف "عامر" في بيان اليوم الأحد، أن هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إيطاليا لقيت اهتماما كبيرا وغير مسبوق من الرأي العام الإيطالي والأوروبي، وأن هذا الموقف الإنساني من الرئيس أصبح حديث وسائل الإعلام الأوروبية والإيطالية، على مدار الساعات الماضية.

وكانت رئاسة الجمهورية المصرية أكدت في بيان أصدرته أنه في إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة، وطبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قامت القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا.





وأوردت أن ذلك يأتي في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين، ما سيساهم في تخفيف العبء عن دولة إيطاليا في محنتها الحالية خاصة في ظل النقص الحاد لديها في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات في إيطاليا.





وذكرت أن تلك المساعدات تأتي انطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه الدول الصديقة في مختلف أنحاء العالم، وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات.