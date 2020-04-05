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فرج عامر: هدية السيسي إلى إيطاليا رسالة للمجتمع الدولي
الأحد 05/أبريل/2020 - 01:10 م
دينا إبراهيم
قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تصريحات لويجي دي مايو، وزير الخارجية الإيطالي عن مصر، بمثابة رسالة ودليل قاطع على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضرب المثل والقدوة الدولية في القيام بدورها الإنساني والوطني في مثل هذه الأزمات الكبيرة.
وكان لويجي دي مايو، وجه الشكر لمصر وقائدها وشعبها على المساعدات الطبية التي وصلت إلى روما أمس السبت، لمواجهة فيروس كورونا، خلال حديثه مع وزير الصحة الدكتورة هالة زايد.
وأضاف "عامر" في بيان اليوم الأحد، أن هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إيطاليا لقيت اهتماما كبيرا وغير مسبوق من الرأي العام الإيطالي والأوروبي، وأن هذا الموقف الإنساني من الرئيس أصبح حديث وسائل الإعلام الأوروبية والإيطالية، على مدار الساعات الماضية.
وكانت رئاسة الجمهورية المصرية أكدت في بيان أصدرته أنه في إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة، وطبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قامت القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا.
وأوردت أن ذلك يأتي في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين، ما سيساهم في تخفيف العبء عن دولة إيطاليا في محنتها الحالية خاصة في ظل النقص الحاد لديها في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات في إيطاليا.
وذكرت أن تلك المساعدات تأتي انطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه الدول الصديقة في مختلف أنحاء العالم، وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات.
إجمالي المتعافين من كورونا 241 حالة
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.
تسجيل إصابة 85 حالة بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
عدد المصابين بكورونا يصل لـ1070
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.