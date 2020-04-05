كارول سماحة: هاجموني منذ 14 عاماً بسبب هذه الأغنية

أعلنت الفنانة كارول سماحة عن تعرضها لهجومًا شديدًا قبل 14 عامًا بسبب أغنية " اسمعني"،وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".





كتبت كارول سماحة تغريدة قالت فيها:"سنة 2006 ومع إطلاق ألبوم أضواء الشهرة، أول أغنية أطلقتها كانت اسمعني انصدموا الناس اللي كانوا يحبوني ويحضروني على المسرح، قالوا: شو صرلها كارول؟ هيدا مش مستواها".





وتابعت كارول سماحة قائلة: "اليوم وبعد 14 سنة اسمعني تعتبر من أهم أغاني الرقص بالمكتبة العربية القصة قصة "بعد نظر".



