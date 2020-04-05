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كارول سماحة: هاجموني منذ 14 عاماً بسبب هذه الأغنية

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:11 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
أعلنت الفنانة كارول سماحة عن تعرضها لهجومًا شديدًا قبل 14 عامًا بسبب أغنية " اسمعني"،وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

كتبت كارول سماحة تغريدة قالت فيها:"سنة 2006 ومع إطلاق ألبوم أضواء الشهرة، أول أغنية أطلقتها كانت اسمعني انصدموا الناس اللي كانوا يحبوني ويحضروني على المسرح، قالوا: شو صرلها كارول؟ هيدا مش مستواها".

وتابعت كارول سماحة قائلة: "اليوم وبعد 14 سنة اسمعني تعتبر من أهم أغاني الرقص بالمكتبة العربية القصة قصة "بعد نظر".

وفي سياق آخر طرحت كارول سماحة مؤخرًا أغنية "مش هعيش"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان اسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان وإنتاج شركة "أنغامي".

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