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محمد سامى يفتح موقعين تصوير فى "البرنس" للانتهاء من المسلسل بأسبوع

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:14 م
محمد رمضان
محمد رمضان
أحمد رمضان متولي
يصور المخرج محمد سامى المشاهد الأخيرة من مسلسله الجديد "البرنس" للنجم محمد رمضان والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث يواصل سامى التصوير بشكل يومى مكثف للانتهاء من آخر مشاهد العمل خلال أيام قليلة ليكون أول الأعمال التى يتم الانتهاء منها قبل الشهر الكريم. 

ووضع المخرج محمد سامى خطة لتصوير باقى المشاهد خلال أسبوع واحد، من خلال فتح موقعين تصوير فى نفس الوقت ويكونوا فى مكان واحد، حيث يقوم بتصوير عدد من المشاهد ببعض الممثلين وفى نفس الوقت يكون هناك ممثلين آخرين فى مكان آخر جاهزين للتصوير بمجرد انتهاء سامى من المشاهد الأخرى ليذهب ويقوم بتصويرها ، على أن يتم الانتهاء من آخر المشاهد يوم السبت المقبل.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

 ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وعلى نسب المشاهده، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017 إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير الماضى.

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