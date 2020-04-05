البيئة: التفتيش على المنشآت للتأكد من التعامل السليم مع النفايات

قامت الفروع الإقليمية التابعة لوزارة البيئة، بالتفتيش البيئي والمرور علي مايقرب من ٣٥ منشأة طبية تشمل عددا من المستشفيات والمراكز والمعامل الطبية بعدد من المحافظات، وذلك للتأكد من التعامل السليم مع النفايات الطبية والتخلص منها بالطرق الصحية السليمة، وجارى المتابعة بشكل مستمر لتلافي الملاحظات التى تم رصدها بعدد من المنشأت بالتنسيق مع مديريات الصحة ومسئولى المستشفيات وإدارات المخلفات بمختلف المحافظات.





وفي نفس السياق، تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جهود الحد من بؤر التلوث والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والبلدية والمخلفات الطبية، والتى تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة الحالة الطارئة التى تواجهها البلاد في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.





وفيما يخص التعامل مع المخلفات الصلبة، فإن جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة يكثف أعماله للسيطرة على مقالب القاهرة والجيزة للحد من التلوث الناتج عن تلك المقالب، حيث قامت محاور التفتيش اليومى بالمرور أمس على مقالب: القطامية، الوفاء والأمل، الطوب الرملى، والعبور ومقلب السلام وتبين استقرار الأوضاع بهم واتباع عمليات التغطية بشكل سليم.





كما قامت وحدة الرصد والمتابعة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات أمس بمتابعة عدد من الأحياء بالمنطقة الشرقية بالقاهرة (حى مصر الجديدة) حيث تم رصد ٢٦ بؤرة، كما تم رصد بؤرة بالدقى بمحافظة الجيزة وتم إبلاغ الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهورة لإزالة البؤر المرصودة، وجارٍ المتابعة للتأكد من أعمال رفع المخلفات أولًا بأول من الشوارع.



