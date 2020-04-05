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البيئة: التفتيش على المنشآت للتأكد من التعامل السليم مع النفايات
الأحد 05/أبريل/2020 - 01:19 م
الفجر
قامت الفروع الإقليمية التابعة لوزارة البيئة، بالتفتيش البيئي والمرور علي مايقرب من ٣٥ منشأة طبية تشمل عددا من المستشفيات والمراكز والمعامل الطبية بعدد من المحافظات، وذلك للتأكد من التعامل السليم مع النفايات الطبية والتخلص منها بالطرق الصحية السليمة، وجارى المتابعة بشكل مستمر لتلافي الملاحظات التى تم رصدها بعدد من المنشأت بالتنسيق مع مديريات الصحة ومسئولى المستشفيات وإدارات المخلفات بمختلف المحافظات.
وفي نفس السياق، تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جهود الحد من بؤر التلوث والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والبلدية والمخلفات الطبية، والتى تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة الحالة الطارئة التى تواجهها البلاد في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.
وفيما يخص التعامل مع المخلفات الصلبة، فإن جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة يكثف أعماله للسيطرة على مقالب القاهرة والجيزة للحد من التلوث الناتج عن تلك المقالب، حيث قامت محاور التفتيش اليومى بالمرور أمس على مقالب: القطامية، الوفاء والأمل، الطوب الرملى، والعبور ومقلب السلام وتبين استقرار الأوضاع بهم واتباع عمليات التغطية بشكل سليم.
كما قامت وحدة الرصد والمتابعة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات أمس بمتابعة عدد من الأحياء بالمنطقة الشرقية بالقاهرة (حى مصر الجديدة) حيث تم رصد ٢٦ بؤرة، كما تم رصد بؤرة بالدقى بمحافظة الجيزة وتم إبلاغ الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهورة لإزالة البؤر المرصودة، وجارٍ المتابعة للتأكد من أعمال رفع المخلفات أولًا بأول من الشوارع.
أحدث تطورات كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض.
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