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"الأطباء" تطالب بمعاملة مصابيها ووفياتها إثر كورونا كشهداء ومصابي الحرب

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:19 م
الأطباء
الأطباء
منى صموئيل
خاطبت نقابة الأطباء، رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بمعاملة كل من يصاب أو يتوفى من الفريق الطبي، بسبب العدوى، معاملة مصابي وشهداء العمليات الحربية، ما يتطلب إصدار قرار من مجلس الوزراء، بتطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 على كل من يصاب أو يتوفى من الفريق الطبي بسبب العدوى.

وأضافت النقابة، خلال بيان صحفي، أن العديد من الأطباء أصيبوا بالعدوى بفيروس كورونا، في أثناء عملهم لحماية الوطن من هذا الفيروس، وبعضهم نقله لأسرته والبعض لقي ربه شهيدا بالعدوى، وكان أول الشهداء في مجابهة كورونا، الطبيب أحمد اللواح، الذي فقد حياته بعد أن انتقلت إليه العدوى ثم نقلها لزوجته وابنته. 

وجاء نص الخطاب كالتالي:

السيد المهندس مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء)

تحية طيبة وبعد 

تعلمون سيادتكم أن الأطباء وباقي فئات الفريق الطبي يجاهدون في سبيل مجابهة مرض كورونا الذي اجتاح العديد من دول العالم وكذلك مجابهة الأمراض الأخرى لحماية الشعب المصري من مخاطر العدوى، وبالطبع فإنهم الأكثر عرضة للعدوى بسبب تواجدهم الحتمي وسط المرضى لرعايتهم.

نحيط سيادتكم علما بأن العديد من الأطباء أصيبوا بالعدوى بفيروس كورونا أثناء عملهم لحماية الوطن من هذا الفيروس وبعضهم نقل العدوى لأسرته والبعض قد لقى ربه شهيًدا بالعدوى، وكان أول الشهداء في مجابهة فيروس كورونا هو الطبيب أحمد عبده اللواح الذي فقد حياته بعد أن انتقلت إليه العدوى ثم نقلها لزوجته وابنته. 

على الرغم من أن جهد الأطباء لا يقدر بثمن ولا يمكن لأي تعويض مالي أن يعوضهم أو أسرهم عن الإصابة بمرض خطير أو فقدان الحياة، إلا أن تقدير الدولة المنتظر لهم ولدورهم الهام سوف يزيد من شعورهم وأسرهم بالأمان والانتماء نتيجة لتقدير الدولة لجهدهم وتعويض أسرهم عن فقدان حياتهم، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الوطن في حربه ضد مخاطر الأمراض والعدوی خاصة العدوى بفيروس کورونا.

المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم الشهداء ومصابی العمليات الحربية والأمنية وأسرهم قد نصت على: "........ ولمجلس الوزراء إضافة حالات الحوادث أخرى بناء على عرض الوزير المختص".

يرجى اتخاذ ما يلزم لإصدار قرار من مجلس الوزراء بتطبيق أحكام القانون.

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