"الأطباء" تطالب بمعاملة مصابيها ووفياتها إثر كورونا كشهداء ومصابي الحرب

خاطبت نقابة الأطباء، رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بمعاملة كل من يصاب أو يتوفى من الفريق الطبي، بسبب العدوى، معاملة مصابي وشهداء العمليات الحربية، ما يتطلب إصدار قرار من مجلس الوزراء، بتطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 على كل من يصاب أو يتوفى من الفريق الطبي بسبب العدوى.





وأضافت النقابة، خلال بيان صحفي، أن العديد من الأطباء أصيبوا بالعدوى بفيروس كورونا، في أثناء عملهم لحماية الوطن من هذا الفيروس، وبعضهم نقله لأسرته والبعض لقي ربه شهيدا بالعدوى، وكان أول الشهداء في مجابهة كورونا، الطبيب أحمد اللواح، الذي فقد حياته بعد أن انتقلت إليه العدوى ثم نقلها لزوجته وابنته.





وجاء نص الخطاب كالتالي:





السيد المهندس مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء)





تحية طيبة وبعد

