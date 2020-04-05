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توزيع الكمامات على عمال النظافة بكفرالشيخ لحمايتهم من كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:19 م
المحافظ
المحافظ
عمرو الشامي
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، شوارع المدينة لمتابعة أعمال التطهير والتعقيم، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ. 

وحرص محافظ كفرالشيخ، على توزيع الكمامات والقفازات للعاملين وعمال النظافة الذين ينتشرون في الشوارع، لرفع القمامة والمخلفات، للحفاظ عليهم وحمايتهم.

وأكد التنبيه على العاملين الميدانيين بالمحافظة، بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية، والالتزام بإرشادات الوقاية واستمرار أعمال حملات النظافة العامة والتجميل من دون إخلال بالعمل.

ونوه محافظ كفرالشيخ، بوجوبية رش وتعقيم كافة الشوارع الرئيسية والفرعية بمراكز ومدن المحافظة، وبذل المزيد من الجهد وتكثيف أعمال الرش والتطهير باستخدام المعدات اللازمة، مشددًا على رؤساء الأحياء باستكمال خطة التطهير، وذلك في اطار الحد من انتشار فيروس كورونا.

كما كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتشديد الرقابة الصحية على جميع المنافذ ومحلات السلع الغذائية، بما فيها اللحوم، والأسماك، والخضروات، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية، ومديرية الطب البيطري، ومديرية التموين.

محافظ وجه بارتداء جميع البائعين في تلك المنافذ والمحلات، الكمامات، والقفازات، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، مشددًا بغلق جميع المحلات والمنافذ المخالفة للتعليمات الصحية التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
حملة تموينية مكبرة

وبناءً على تكليفات محافظ كفر الشيخ، قاد اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، حملة تموينية مكبرة، بالتعاون مديرية الطب البيطري، ومديرية التموين بكفر الشيخ، بحي شرق وغرب المدينة.

توزيع كمامات على أصحاب محلات اللحوم

وتم توزيع بعض الكمامات على أصحاب محلات اللحوم، حيث وجه رئيس المركز والمدينة أصحاب تلك المحلات، بارتداء القفازات، والكمامات، حفاظًا على سلامة الجميع، مع تطهير المحلات ونظافتها أولًا بأول.

رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ يتابع أسعار السلع والمواد التموينية

وفي السياق نفسه، تابع رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أسعار بعض السلع والمواد التموينية، وكذلك تاريخ صلاحية المواد الغذائية، مشددًا بالتزام أصحاب المحلات بعدم التعدي على حرم الشوارع الرئيسية، تجنبًا للزحام والتكدس وتيسيرًا لمرور المواطنين.

ورافق رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، سامي خليفة، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، وهيثم عطية، نائب رئيس المدينة لشئون حي غرب كفر الشيخ، ووائل فرج، نائب رئيس المدينة لشئون حي شرق كفر الشيخ، والدكتور وليد شاهين، مدير التفتيش بمديرية الطب البيطري، والدكتور محمد فهمي، بمديرية التموين بكفر الشيخ، ورجال الأمن بكفر الشيخ.

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