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أحدهم مصري.. حكايات أطفال خرجوا من رحم أمهاتهم المصابات بكورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:21 م
جنين
جنين
أحمد القاسم
شهد العالم خلال الفترة الحالية ولادة عدد من الأطفال من رحم أمهات حاملات لفيروس كورونا، الذي انتشر في عدد من دول العالم الأشهر الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى انتقال الوباء للجنين في عدد من الحالات.

وترصد بوابة الفجر في السطور التالية، قصص وحكايات أطفال خرجوا من رحم أمهاتهم المصابة:

جنين مصري

في الساعات الأخيرة، نجح فريق طبي في مصر، اليوم الأحد، في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد بمستشفى الغردقة العام، وتعد هذه العملية القيصرية هي الأولى من نوعها لسيدة مصرية مصابة بفيروس كورونا.

واتبع الفريق الطبي الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة قبل إجراء العملية، حيث ارتدى الأطباء بدلات العزل وتم إجراء العملية بنجاح.

ووفقا لبيان المستشفى، فإن الأم تبلغ من العمر 35 عاما، وحالتها بعد الولادة مستقرة، كما أن المولود بصحة جيدة حيث رزقت بطفل ذكر.

وعن وضع الطفل قالت المستشفى: إنه سيتم إجراء تحليل كورونا لأول طفل مولود من أم أصيبت بالفيروس، وذلك كإجراء احترازي للتأكد من عدم إصابته، وستتم تغذيته من خلال اللبن الصناعي خلال الفترة الحالية.

وذكرت المستشفى أن الطاقم الطبي أتبع تعليمات منظمة الصحة العالمية في إجراء العملية للتأكد من الحماية والوقاية وعدم انتشار الفيروس، مع تطبيق معايير مكافحة العدوى، وتعليمات التعقيم وحماية الطفل والطاقم.

ولادة طفل إيراني بالفيروس

وقبل أيام، أفادت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، بأن طفلا ولد مصاب بفيروس كورونا فى مدينة مشهد شمال شرقى إيران، من أم يحتمل إصابتها بالفيروس.

وذكرت جامعة مدينة مشهد للعلوم الطبية، شمال شرقى إيران، أن جنينا بوزن 900 جرام ولد بشكل مبكر؛ تعرض للاختناق أثناء الولادة تبين فيما بعد أنه مصاب بفيروس كورونا.

وقال على فرهت عضو اللجنة العلمية فى لجنة الأطفال الرضع بالجامعة إن الجنين تعرض للاختناق أثناء الولادة وأن الأطباء تمکنوا من إعادته للحياة بعد عملية الإنعاش، ووضعه فى غرفة العناية المركزة الخاصة بالأطفال الرضع في مشفى الإمام الرضا في المدينة، نظرا لأنه كان يعاني من مشكلة في التنفس، ووضعه الصحي مستقر.

وأضاف فرهت أن تنفس الرضيع تحسن بعد مضي 24 ساعة، لكن نظرا لأن أم الرضيع كانت تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا؛ أخذت التحاليل من الرضيع وتبين فيما بعد أنه مصاب بفيروس كوفيد-19.

طفل بريطاني يحمل الوباء

وفي 14 مارس، وضعت سيدة بريطانية مصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، مولودا مصابا بالعدوى، حيث أثبتت التحاليل أن المولود الجديد أُصيب بعدوى فيروس كورونا بالفعل، ولكن جارٍ محاولة اكتشاف كيفية انتقال الفيروس للرضيع، وما إذا كانت الإصابة بدأت داخل رحم الأم أم حدثت في أثناء عملية الوضع، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وسبق وأن صرحت الهيئات الصحية البريطانية بأن النساء الحوامل والرضّع أقل عرضة للإصابة بكورونا، ومن المحتمل أن تتضمن إصابتهم بأي عدوى ذات أعراض خفيفة، في حين تكمن الخطورة في حالات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والكامنة وعلى رأسها أمراض القلب والجهاز التنفسي.

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