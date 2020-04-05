الطالع الفلكي الأحد 5/4/2020..غَوَامِضْ بلوتُو!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى العذراء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَل من 20 مارس - 19 أبريل.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى فَرْغْ المُقدّم من 3 أبريل - 15 أبريل.





اليوم 27 برمهات قبطى ، 5 نيسان رُومى، 12 شعبان ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (إنتا نسيت إن محدّش يئدر يئتل جلال؟) - حأتِلْ فيك الكِبر ، الغرور.(فؤاد أحمد من فيلم أصدقاء الشرّ-1988)





*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(المشترى فى الجدى إقتران بلوتو فى الجدى-غربيّاً - تُروبِيكال سِيسْتِمْ)

كوكبان بينهما 8 درجات لاأكثر فى نفس البُرج ُسمّى إقتران ، يكون هذا الإقتران بين المشترى وبلوتو فى أدق درجاته بمشيئة الله تعالى الرابعة و 45 دقيقة فجراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





المُشترى رمز القِيَم الأخلاقيّة الراقية والحظوظ السعيدة والأسفار البعيدة يقترن مع بلوتو رمز الغوامض والمشاعر الباطنة ، باقترانهما معاً فى بُرج الطموح والنجاح الجدى (قد) تسنح فرصة كبيرة/بلوتو لاتحدث كثيراً لصدفة سعيدة/ المُشترى تُساعدنا على تحقيق طموح نسعى خلفه منذ فترة طويلة جداً كالتحصّل على منصب كبير أو هجرة لأراضٍ بعيدة أو صفقة تجارية مُربحة ثقيلة الوزن وحتى زواج الأحلام ، هذا الإقتران يُشدّد أن يكون تحصّلك على هدف العمر/ بلوتوعبر وسائل أخلاقيّة مشروعة/المُشترى، فرغبة نور الشريف بتحقيق العدالة لأهله وهو هدف نبيل/المُشترى لايجب أن تكون وسيلة الوصول إليه عن طريق لا أخلاقى (إتفاق غامض مع ساحر/بلوتو) من فيلم أصدقاء الشر ، من وجهة نظر سلبيّة فهذا الإقتران (قد) يُولّد معه شعور بالأهميّة خاصةً عند التحصّل على ثروة مُعتبرة أو منصب ذى نفوذ وبدون قِيَم المُشترى الأخلاقيّة الراقية (قد) يتنامى هذا الشعور بالأهمية لحد شطط الغرور فيؤدى للإصطدام بالمدير فى العمل أو الوالد فى المنزل فيؤدى لسقطة من قمة جبل الطموح الذى يتسلقه الجدى فينكسر قرناه دون أدنى فرصة له لإستعادة مركزه المفقود من جديد ، لذا وَجَبَ الحَذَر.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: المثل العربى ماقلّ ودلّ يعنى أن تكون مُقتضباً وواضحاً فى طلباتك أو شرح موقفك تجاه الآخرين دون أن يكون لكلامك إحتماليّة لأكثر من معنىً.





برج الثور: تبدو جاداً وحازماً بشأن نفقاتك ،عليك تبنّى نفس الأسلوب عند تعاملك العاطفى مع الحبيب غير محدّد الملامح ، فإما البركة الآن أو اللعنة للأبد.

برج الجوزاء: مشترواتك فى جولة التسوّق ناجحة بمشيئة الله تَعَالى فأنت ناصح وتعرف أين ومتى تنفق القرش، لاتلعب لعبة المُقارنة بين الحبيبة وغيرها.





برج السّرطان: قد يأتى الضرر من أصحاب النوايا الطيبة، لذا لاتقم باتباع نصائح الآخرين بشكلٍ أعمى دون فحصها والتأكد من ملاءمتها لك.





برج الأسد: ليس كل مايلمع ذهباً ، قد تكتشف أن العشب الأخضر هو فطريات عفنة ، لا تلق بنفسك فى علاقة بكل ثقلك قبل أن تفحص الشخص محل العلاقة.

برج العذراء : فرصة لجرد إسطواناتك القديمة وترتيب الكتب والصور الفوتوغرافية ، هذا يشمل مُكالمة هاتفية لشخصيات قديمة عزيزة على قلبك.





برج الميزان: لا تتورّط فى عمليّات بيع أو شراء لأراضٍ أوعقارات إلا بعد تدقيق عميق، أو إنتظر حتى تتأكد من متانة الإتفاق وعدالته للطرفيْن.

برج العقرب: الترتيب والنظام والأولويّات مُفردات عليك تبنّيها اليوم إن كنت ترغب فى إنهاء واجبات متراكمة، قم بأداء الأهم فالمهم حسب الأهميّة.





برج القوس: الترفيه لا يحتاج لإنفاق الأموال ، بإمكانك قضاء المساء أمام فيلم سينمائى لطيف بعيداً عن مصاريف باهظة ومردود ترفيهى لايساوى مادفعته.





برج الجدى: قد تتحدّث بأسلوب لاتجد فيه أى خطأ لكنّه قد يحتوى على قدر من الخشونة، إنتبه لألفاظك خاصّةً أمام من هم أقل منك فى المستوى الإجتماعى أو الثروة.





برج الدّلو: الكتمان فضيلة فيما يخص ميزانيّتك، لاداعى لإذاعة نشرة مُفصّلة عن حالتك الماليّة للآخرين ، دَارِى على شمعتك.





برج الحوت: لاداعى للبوح بخططك ومشاريع مُستقبلك ، إحتفظ بها لنفسك ، عليك باتباع المثل القائل إشْتِرِ ولا تِبِعْشْ.



