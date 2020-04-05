نجم الأهلي المعار يطالب ناديه بحسم مصيره

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حرص نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى صفوف سموحة، على التواصل مع مسؤولو القلعة الحمراء، لحسم موقفه من العودة للفريق.



وأجرى ناصر ماهر صانع الألعاب، اتصالًا مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، من أجل تحديد مصيره سواء بالعودة إلى ملعب التتش أو البقاء في ناديه.



وأكد عبد الحفيظ خلال مكالمته مع اللاعب، أن هناك جلسة ستجمع السويسري رينيه فايلر المدير الفني، ولجنة التخطيط والتعاقدات، وسيتم عرض الأمر عليه من أجل حسمه.



وانتقل ناصر ماهر إلى صفوف سموحة، مطلع الموسم الجاري، لمدة موسم على سبيل الإعارة من أجل الحصول على فرصة المشاركة أساسيًا.



وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية، عن نية فايلر في الإبقاء على اللاعب مع ناديه لفترة أخرى، من أجل تشبعه بالخبرات قبل العودة للقلعة الحمراء.