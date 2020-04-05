الضرائب تطالب الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقرارتهم الضريبية تجنباً للإزدحام

أكـــد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه بالنسبة للممولين من الأشخاص الطبيعيين والذين سيقومون بسداد المستحقات الضريبية نقداً أو بشيكات ورقية وفقا للمنشور الذى تم إصداره من المصلحة ، سيتم هذا السداد نقداً أو بشيكات بمقر الوحدات التنفيذية بالمصلحة (مأموريات) فقط وعدم الذهاب للبنوك لسداد أية مستحقات نقدية أو بشيكات لأنه لن يتم قبولها وبالتالي يكون السداد اما عن طريق السداد الالكتروني ( اون لاين) أو عن طريق السداد بالمأموريات الضريبية فقط ، موضحاً أن المصلحة قد أصدرت منشور عام، يتضمن قبول جميع الوحدات التنفيذية للمصلحة المتحصلات الضريبية نقداً أو بشيكات مع إعفائهم من سداد قيمة المصروفات الإدارية الواردة بالقرار الوزارى رقم 32 لسنة 2019 طوال فترة تقديم الإقرارات الضريبية عـــــن العام المالى 2019 /202.









وناشد رئيس مصلحة الضرائب الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً على موقع المصلحة أسوة بالأشخاص الإعتبارية ، وذلك حرصاً على سلامتهم ،وتخفيفا لحالة التزاحم داخل المأموريات بالإضافة إلى إمكانية سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي إلكترونيا أيضاً، باستخدام البطاقات بأنواعها (ميزة – فيزا – ماستركارد) وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول.









وطالب رئيس المصلحة من الأشخاص الطبيعيين عدم الإنتظار للأيام الأخيرة لتقديم الإقرار لتجنب الإزدحام وحفاظاً على سلامتهم، مؤكداً أن هذه الفترة الإستثنائية التى يمر بها الوطن تحتاج وبشده إلى تضافر الجهود والإخلاص والجدية من الجميع فى تلك الأزمة ومواجهة التحديات التى فرضها فيروس كرونا المستجد.





وتهيب مصلحة الضرائب المصرية بكافة الممولين والعاملين والمواطنين بالالتزام التام بإرشادات وتعليمات منظمة الصحة العالمية الصادرة بشأن تداعيات فيروس كورونا المستجد حفاظاً على الصحة والأرواح.