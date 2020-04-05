البورصة توقف التداول علي أسهم 21 شركة لتجاوزها نسبة 5%

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أوقف البورصة المصرية، التداول على أسهم 21 شركة لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وذلك بسبب تجاوزها نسبة الـ 5%





وجاءت الشركات التي تم إيقافها كالاتي : الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المصرية للاتصالات، المصرية للمنتجعات السياحية، ليسيكو مصر، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما





وأوقفت التداول علي سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، بى انفستمنتس القابضة، العامة لصناعة الورق-راكتا، شركة النصر للأعمال المدنية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية و أسهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، المنصورة للدواجن، القناة للتوكيلات الملاحية، جى بى اوتو، العربية للصناعات الهندسية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، جلاكسو سميثكلاين ، إيديتا للصناعات الغذائية.









وتراجعت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية، حيث هبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.91% ليصل إلى مستوى 9274 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 986 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 1012 نقطة.