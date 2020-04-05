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سنغافورة تسجل 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:31 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في سنغافورة، اليوم الأحد، 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة إصابات يومية، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقررت سلطات سنغافورة، إغلاق المدارس ومعظم أماكن العمل، باستثناء الخدمات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الرئيسية، لمدة شهر، كجزء من إجراءات أكثر صرامة لوقف انتشار فيروس كورونا، كما صرح رئيس الوزراء، لي هسين لونج.

 

وقال "لي"، في خطاب: "لقد قررنا أنه بدلاً من التضييق التدريجي على مدى الأسابيع القليلة المقبلة، يجب أن نتخذ خطوة حاسمة الآن لاستباق حالات العدوى المتصاعدة"، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

 

وقد ارتفعت إصابات سنغافورة، المستوردة منها والمحلية، بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة وتجاوزت 1000 حالة هذا الأسبوع. وأبلغت عن وفاة خامسة، اليوم الجمعة.

 

ستبقى المؤسسات الغذائية والأسواق ومحلات السوبر ماركت والعيادات والمستشفيات والمرافق والنقل والخدمات المصرفية الرئيسية مفتوحة. ستنتقل دولة المدينة أيضًا إلى التعلم المنزلي الكامل في مدارسها وجامعاتها.

 

وقد تبنت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بعض تدابير التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس ، لكنها تركت المدارس والمكاتب والمطاعم مفتوحة.

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