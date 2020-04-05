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مانشستر يونايتد يخسر صفقة سانشو

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:36 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، أن حالة وحيدة قد تكلف نادي مانشستر يونايتد الخروج من سباق التعاقد مع الجناح الإنجليزي الدولي جادون سانشو، نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

ووفقاً لما ورد عن صحيفة ديلي ميل البريطانية، نقلاً عن صحيفة "ذا صن" اليوم، أن عدم تأهل مانشستر يونايتد لبطولة دوري أبطال أوروبا، قد يجعل اللاعب يغير وجهته، وذلك حرصاً منه على التواجد في البطولة الأشهر في أوروبا.

وأضافت الصحيفة، أن تشيلسي ومانشستر يونايتد يتنافسان حالياً على ضم اللاعب، في ظل الأنباء التي أكدت إنسحاب ليفربول من الصفقة.

وأكدت الصحيفة، أن رغبة سانشو في التواجد بدوري أبطال أوروبا ستلعب دوراً حاسماً في إختيار فريقه القادم.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 3 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، وسيعني إلغاء الموسم الحالي دخول الفريق لبطولة الدوري الأوروبي وخوض تشيلسي لدوري أبطال أوروبا، وذلك وفقاً لنتائج الموسم الماضي.

وفتح نادي دورتموند الباب حول رحيل سانشو خلال الصيف القادم، حيث من المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة 120 مليون يورو.

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