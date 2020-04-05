باهر المحمدي يكشف عن شرطه الوحيد للرحيل عن الإسماعيلي

كشف باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي عن شرطه الوحيد للموافقة على الرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكان النادي الأهلي قد اظهر اهتمام كبير بالتعاقد مع باهر المحمدي في الصيف القادم لتدعيم الجبهة اليمنى خاصة بعد رحيل أحمد فتحي عن صفوف الفريق.





وأكد باهر المحمدي أنه لن يلعب في مصر لأي نادي غير الإسماعيلي.





كما كشف باهر المحمدي أن شرطه الوحيد للرحيل عن صفوف نادي الإسماعيلي هو وصول عرض خارجي مناسب له حيث حصل من إدارة النادي بوعد على ذلك.





وذكر أيضا باهر أنه بالفعل يمتلك العديد من عروض الاحتراف في الخارج ولكنه ينتظر حتى نهاية الموسم الحالي للنظر فيها والموافقة على أفضلهم.



