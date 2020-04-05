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وصول إمدادات طبية من الإمارات إلى باكستان لمواجهة "كورونا"

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:39 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

وصلت اليوم الأحد، الدفعة الثانية من المساعدات الطبية التي أرسلتها دولة الإمارات إلى باكستان والتي تحمل 11 طن من الإمدادات الضرورية.

 

وكتب حمد الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، تغريدة على موقع تويتر، أعرب فيها عن التزام الدولة بدورها وقيمها الإنسانية مع الدول.

 

 وقال: "وصلت فجر اليوم إلى مطار إسلام آباد الدولي الدفعة الثانية والتي تحمل 11 طن من المساعدات والإمدادات الطبية والوقائية المقدمة من حكومة دولة الإمارات إلى الأشقاء في باكستان لمواجهة فيروس كورونا".

 

وتابع: نجدد الالتزام الراسخ بالوقوف إلى جانب دول العالم لمواجهة الظرف والتحدي الاستثنائي. 

 

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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مساعدات كورونا باكستان الصحة العالميه الامارات

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