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فزع داخل موقع مدى مصر بعد إصابة أحد العاملين بكورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:40 م
أرشيفية
أرشيفية
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا عن ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، في موقع مدى مصر، مؤكدين إصابة أحد العاملين في الموقع بالفيروس.

وسيطرت حالة من الفزع على فريق العمل بالموقع، ترتب عليها إغلاق مقر الموقع مؤقتا فيما ذكر البعض أن إدارة الموقع تجاهلت الإجراءات الوقائية، مطالبين بإجراء فحوصات طبية لكافة العاملين بالموقع وسكان العقار الذي يقع به المقر، للتأكد من وجود إصابات جديدة من عدمه.

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