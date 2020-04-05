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رفع 700 طن قمامة وانتظام صرف المعاشات بالمنيا

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:04 م
أرشيفية
أرشيفية
أحمد الخميسي - كيلنتون يسري
واصلت الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمنيا، المتابعة الميدانية المستمرة للحالة العامة بالشوارع والأحياء، حيث تم تنفيذ حملات مكبرة للنظافة والتطهير، ورفع تراكمات القمامة والإنارة، تنفيذً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في حملات النظافة ضمن الاجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ففي مركز سمالوط، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لرفع القمامة، أسفرت عن رفع 700 طن من القمامة والمخلفات وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي، كما أعلنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، عن انتظام صرف المعاشات بمركز سمالوط لليوم الرابع..

وعلي جانب آخر، افتتح اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، مستشفى ملوي العام، مساء أول أمس الجمعة، تمهيدا للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا من جميع انحاء الجمهورية، في اطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ، اسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، عامر طه رئيس مركز ملوي.

وتفقد المحافظ غرف العزل المجهزة بالمستشفى،حيث اطمئن على جودة الخدمة ومستوى الجاهزية لاستقبال أي حالات إصابة والانتهاء من تركيب جميع الاجهزة اللازمة بكل الاقسام وجميع الاجراءات الطبيه اللازمة، واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية

وخلال لقائه بالفريق الطبي بالمستشفى، أشاد المحافظ، بالدور الذي تقوم به جميع الفرق الطبية في المحافظة، ونقل تحيات وتقدير السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيره الصحة، لجميع الفرق الطبية التي تواصل الليل بالنهار لمواجهه هذا المرض، معربا عن شكره وامتنانه للجهد المتميز الذي يبذله العاملون بمنظومة الصحة بالمحافظة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد في الفترة الراهنة، داعيا المولي عز وجل ان تكلل جهود جيش مصر الأبيض بمنع انتشار المرض وان يحفظ الله بلادنا من كل سوء.

وأكد المحافظ على ضرورة تكاتف جميع الجهات للخروج بالوطن من هذه الأزمة وسلم المحافظ الفريق الطبي بالمستشفي 100 حقيبة مستلزمات طبية ووقائية، موضحا أن تحسين الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين، تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة، وخاصة في مثل تلك الظروف الطارئة، وذلك للارتقاء بمستوى الأداء وتطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات الطبيه للمواطنين، لافتا ان هناك تواصل يومي بين جميع اطراف المنظومة الصحية بالمحافظة لمتابعة ما يستجد من تطورات بشان فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، مناشدً جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية، مع ضرورة الالتزام في منازلهم لمنع انتشار العدوي.

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