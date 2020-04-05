مؤشر سوق البحرين المالي يهبط عند مستوى 1322.38 نقطة بختام التعاملات





سوق البحرين المالى





أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.56% خاسراً 7.40 نقطة ليغلق عند مستوى 1322.38 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والصناعة والاستثمار ، وجرت التداولات بسوق البحرين المالي اليوم علي عدد 3.3 مليون سهم بقيمة 574.4 ألف دينار.



