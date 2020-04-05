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مؤشر سوق البحرين المالي يهبط عند مستوى 1322.38 نقطة بختام التعاملات

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:01 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير

سوق البحرين المالى

أنهي سوق البحرين المالى،  تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.56% خاسراً 7.40 نقطة ليغلق عند مستوى 1322.38 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والصناعة والاستثمار ، وجرت التداولات بسوق البحرين المالي اليوم علي عدد 3.3 مليون سهم بقيمة 574.4 ألف دينار.
 

وقاد التراجع بسوق البحرين المالي ، قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 14.14% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 2.44%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 10.17% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 2.3%، مصرف السلام البحرين بنسبة 5.88% ، كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 5.97% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 4%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.69%.

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