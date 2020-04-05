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"ليل خارجي" في المركز الرابع على NETFLIX مصر

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:07 م
ليل خارجي
ليل خارجي
أحمد رمضان متولي

احتل فيلم "ليل خارجي" المركز الرابع على منصة Netflix مصر بعد يومان فقط من طرحه، وقد نشر كريم قاسم على صفحات السوشيال ميديا الرسمية له " بما أننا مش عارفين ننزل لو عايز تقضي مغامرة في شوارع القاهرة بالليل خد لفة مع مو وتوتو ومصطفى في تاكسي ليل خارجي على Netflix ".

 

يحكي فيلم "ليل خارجي" عن ثلاثة من عوالم بعيدة يضطرون لقضاء ليلة سويا في شوارع القاهرة ويقوم كريم قاسم بدور "مو" .

 

ليل خارجي بطولة كريم قاسم ويشاركه البطولة منى هلا وشريف الدسوقي وإخراج أحمد عبد الله السيد، ويعتبر فيلم ليل خارجي هو الفيلم الثاني لكريم قاسم الذي يعرض على NETFLIX حيث يعرض له أيضا الفيلم العالمي The First Line.

 

كما يستمر كريم قاسم في تصوير دوره في مسلسل لما كنا صغيرين المنتظر عرضه في موسم رمضان المقبل، ومن أحدث أعماله مسلسل مملكة أبليس الذي يعرض على الآن منصة شاهد.

"ليل خارجي" في المركز الرابع على NETFLIX مصر
"ليل خارجي" في المركز الرابع على NETFLIX مصر

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