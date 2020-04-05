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خاص - سموحة يطلب التعاقد مع نجم الأهلي المعار

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:11 م
بوابة الفجر
محمد الصو
تلقى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى صفوف الجونة، عدد من العروض المحلية للانتقال إلى صفوفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر داخل إدارة النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن سموحة تواصل مع أكرم توفيق لاعب الوسط، من أجل استطلاع رأيه في الانضمام للفريق بالموسم الجديد.

وأضاف: "اللاعب بدوره أبلغ إدارة القلعة الحمراء بمفاوضات النادي السكندري، مؤكدًا على أن العرض اشتمل الحصول على خدماته بنظام الإعارة".

وتابع: "هناك جلسة ستجمع السويسري رينيه فايلر المدير الفني مع إدارة التعاقدات في الأهلي، لحسم أمر توفيق من العودة للمارد الأحمر مجددًا".

وأشارت تقارير بالساعات الماضية، عن وجود رغبة داخل القلعة الحمراء، بعودة اللاعب مرة أخرى لتعويض رحيل حسام عاشور قائد الفريق عقب نهاية عقده، خاصةً أن توفيق يقدم مستويات مميزة منذ انتقاله للفريق الساحلي.

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