برلماني: منظومة التعليم الجديدة سبب استكمال العام الدراسي

وجه حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما بذله من جهود كبيرة لتعريف أبنائنا بالتعليم الأساسي والثانوي بجميع الخطوات والإجراءات الخاصة باستكمال العام الدراسي وبكل بساطة ووضوح.





وقال "أبو جاد" في بيان أصدره اليوم الأحد: إنه لولا المنظومة الجديدة للتعليم التي نجح الدكتور طارق شوقي في وضعها، ونال فيها ثقة القيادة السياسية والحكومة والغالبية الساحقة من الرأي العام، لما تمكن من استكمال العام الدراسي الحالي، بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا، والتي ضربت العملية التعليمية في دول كبرى في مقتل.





وأضاف أن الدكتور طارق شوقي، يستحق كل الدعم والمساندة من الجميع وفي مقدمتهم جميع أبنائه التلاميذ وأولياء أمورهم والمعلمين، لأنه حقق نجاحات كبيرة ومبهرة في تطوير وتحديث العملية التعليمية.

وأعرب النائب عن ثقته التامة في أن المنظومة الجديدة للتعليم في مصر ستحقق نجاحات غير مسبوقة في تاريخ العملية التعليمية فى مصر وستكون لصالح مسايرة الدولة المصرية لأفضل النظم العالمية التكنولوجية الحديثة في مجال التعليم والتعلم، بما يمكن تلاميذ مصر في هذه المرحلة السنية المبكرة من الابتداع والتفكير ومواجهة المشكلات المجتمعية بأسلوب ومنهج علمى حديث.

بدء امتحانات أولى ثانوي على الـ"تابلت"



وبدأ طلاب 6 محافظات بالصف الأول الثانوى العام، اليوم الأحد، أداء امتحان مادة اللغة العربية على التابلت من المنزل، من الثامنة صباحا كدفعة أولى على أن يبدأ طلاب باقى الصف الأول الثانوى الامتحان على مدار اليوم، حيث يؤدى فى الفترة الأولى طلاب محافظات القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والبحر الأحمر

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن هناك غرف عمليات في الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية، تتابع سير امتحان الصف الأول الثانوي 2020، الذي يتم من المنازل إلكترونيا الآن بشكل تجريبي داخل 6 محافظات لرصد أي مشاكل تقنية تواجه تعامل الطلاب مع منصة الامتحان.

وزير التعليم: الهدف من الامتحان تجربة المنصة والتدريب على طريقة الأسئلة