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أخبار البورصة المصرية .. تراجع قيم التداولات الي 365.4 مليون جنيه بختام التعاملات

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:05 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

أخبار البورصة المصرية

سجل حجم التداول بالبورصة المصرية اليوم الأحد نحو  145.1 مليون ورقة مالية بلغ قيمتها نحو 365.4 جنيه، تم ذلك عبر تنفيذ 17.5 ألف عملية لعدد 161 شركة، حيث ارتفعت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.


وسجلت قيم التداولات بسوق داخل المقصورة نحو 2.6 مليار جنيه وبحجم تداول 147.2 مليون ورقة مالية ، فيما سجل المتعاملون الرئيسيون  بالسوق قيم تداولات بحوالي  2.2 مليار جنيه ، وسجل سوق خارج المقصورة تداولات بلغت قيمتها 1.8 مليون جنيه.


من جانبه ، خسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 7.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 520.9 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 9272.8 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 986.2 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1012.6 نقط.

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