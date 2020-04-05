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ألمانيا تسجل انخفاضا ثالثا في الإصابة اليومية بفيروس كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:05 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
ارتفعت بيانات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بمقدار 5936 خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 91.714 اليوم الأحد، ووفقًا لبيانات من معهد روبرت كوخ الحكومي، فهو الانخفاض الثالث على التوالي في المعدل اليومي للحالات الجديدة.

وكما أوردت وكالة "رويترز".، بلغ الرقم، اليوم الاحد، انخفاضًا من 146 حالة مقارنة بـ6082 إصابة جديدة سجلت يوم السبت، وهو بحد ذاته انخفاضًا من 6174 إصابة جديدة يوم الجمعة.

وارتفع حصيلة القتلى المبلغ عنها بمقدار 184 إلى 1342.

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