ألمانيا تسجل انخفاضا ثالثا في الإصابة اليومية بفيروس كورونا

ارتفعت بيانات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بمقدار 5936 خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 91.714 اليوم الأحد، ووفقًا لبيانات من معهد روبرت كوخ الحكومي، فهو الانخفاض الثالث على التوالي في المعدل اليومي للحالات الجديدة.