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الإسعاف: مستعدون لمواجهة جميع التطورات المتوقعة بسبب كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:17 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، إن الهيئة على استعداد دائم للتعامل مع أي أحداث طارئة، ونحن على استعداد لمواجهة جميع التطورات المتوقعة بسبب انتشار فيروس كورونا، ولدينا خطة استباقية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة لتخصيص السيارات الإسعافية وإعدادها وتجهيزها بأحدث التقنيات لنقل الحالات المصابة أو المشتبه بها وتدريب الكوادر الإسعافية على الإجراءات الاحترازية ومكافحة انتشار وانتقال العدوى.

وأكد "جاد"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الأحد، أن الهيئة تلقت العديد من الاتصالات على الخط الساخن لتقديم الخدمة الإسعافية 123 للاستفسار عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا، وهناك 200 فرد في الخط الساخن يقوموا بالرد على المكالمات وتنقيتها، وكنا نقوم بتحويلهم على الخط الساخن لوزارة الصحة 105.

وتابع رئيس هيئة الإسعاف، أن أسطول هيئة الإسعاف 2922 مركبة إسعافية، وتم تخصيص 10 سيارات مجهزة بفرق مدربة على جميع الإجراءات الاحترازية بجميع المحافظات لنقل حالات الإصابة والاشتباه بفيروس كورونا، باستثناء القاهرة والجيزة تم تخصيص 20 سيارة لكل منهما، موضحًا أنه عند تحديد حالة اصابة أو مشتبه بها يتم إبلاغ الشخص الموجود داخل غرفة الأزمات ببيانات الحالة، ويتم التواصل معها وإبلاغها أننا سنصل لاصطحابه للمستشفى، ويتم إرسال أقرب سيارة له.

وشدد "جاد"، على أن العاملين بهيئة الإسعاف رجال وطبيعتهم فدائية، وعند الإبلاغ عن حالة إصابة بكورونا يتنافس الجميع على الذهاب لنقلها للمستشفى، مؤكدًا أن أكثر من 88% من الحالات المصابة بكورنا حالتهم مستقرة وليس لديهم أعراض مقلقة، وعزلهم بغرض منع نشر العدوى، موضحًا أن خدمة الإسعاف لمصابي كورونا هي خدمة وطنية مجانية 100%.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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