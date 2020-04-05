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مبيعات الأجانب والعرب بالبورصة تتجاوز الـ 800 مليون جنيه خلال تعاملات اليوم

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:15 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

تجاوزت مبيعات الأجانب والعرب بالبورصة المصرية مستوي الـ 800 مليون جنيه ، حيث وصلت مبيعات العرب الي  9.7 مليون جنيه والأجانب الي  791.2 مليون جنيه ، بينما سجلت مشتريات المصريين بالبورصة المصرية اليوم نحو 801 مليون جنيه .

وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة  81.5% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة17.6 %، والعرب على 0.76% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 92.3% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة7.6%.


ومال صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 591.7 ألف جنيه، 258.4 ألف جنيه، 9.6 مليون جنيه، 85.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 28.4 مليون جنيه، 67.2 مليون جنيه،  على التوالي.

وأنهت البورصة المصرية،  تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولي جلسات الأسبوع،  علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات  بضغط من مبيعات الأجانب والعرب وترقب مبادرة البنك المركزى المصري الذى خصص 20 مليار للاستثمار بالبورصة ، و تزامناً مع بداية شراء صندوق حماية المستثمر بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية.

وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 7.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 520.9 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 9272.8 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 986.2 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1012.6 نقط.
 


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