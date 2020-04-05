طلب إحاطة للحكومة بسبب إصابات كورونا في معهد الأورام

تقدمت الدكتورة مي البطران، عضوة مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا (كوفيد -19) والتي وصل عددهم إلى 17 حالة بين الطاقم الطبي بالمعهد القومي للأورام.





وأوضحت مي البطران، في طلبها اليوم اليوم الأحد، أن هناك تبعيات خطيرة تهدد بتفشي الفيروس بين باقي الأطقم الطبية والمترددين على المعهد من كافة أنحاء الجمهورية.





وأشارت إلى أن عدد المترددين علي المعهد يتجاوز عددهم الآلاف يوميًا من مرضى الأورام، ما يجعل إمكانية تحوله لبؤرة لانتشار الفيروس في مصر، ويتنافي مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.





ولفتت إلى أن وزارة الصحة، عندما طالبت باتخاذ الإجراءات الاحترازية للازمة لم تعنِ المستشفيات التابعة لها فقط ولكن على كافة مستشفيات الجمهورية.

وتابعت أن "معهد الأورام لم يقم بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، والتي ناشدت بها وزارة الصحة، وما نتج عنه من انتشار العدوى في بعض أعضاء الفريق الطبي للمعهد.





ونوهت بأنه مما لا شك فيه أن هذه العدوى قد أصابت بعض من المرضي المترددين على المكان من أصحاب المناعة الضعيفة لذلك يجب ان تتبع كل المؤسسات الصحية والطبية الإجراءات الصحية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع كافة الدولة لمكافحة انتشار العدوى.





وتساءلت عن الإجراءات الاستباقية التي اتخذها المعهد للحفاظ على صحة وسلامة الأطباء والمرضي، والمسئول عن إهدار الجهود التى تبذلها الدولة من إجراءات وقائية احترازية في هذا الصدد.

إصابة أطباء وممرضي معهد الأورام بكورونا



وأصيب 3 أطباء و12 ممرضا، بمعهد الأورام بفيروس كورونا المستجد.