طلب إحاطة بشأن إنقاذ المصريين العالقين في المالديف

طالب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، الحكومة التدخل السريع والعاجل لإنقاذ العالقين المصريين في جزر المالديف والبالغ عددهم 101، خاصة وأن غالبتهم لديهم مشكلات مزمنة سواء خاصة بعد انتهاء مدة إقامتهم وعدم توافر المبالغ المالية.





وأكد النائب، ضرورة إعادتهم إلى أرض الوطن، بشروط ميسرة في ظل تعطل أغلبهم عن العمل وعجزههم عن الوفاء بتكاليف الإقامة.

وقال "الجندي"، في طلب إحاطة قدمه اليوم الأحد، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، وزيرة الهجرة: إنه تم إقناع المصريين العالقين بعد التواصل مع السفارة المصرية بجزر المالديف لحل الأزمة، نظير وصول تكلفة التذكرة للفرد الواحد لـ1260 دولارا، إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل.

وناشد عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة التحرك وإرسال طائرة مصرية لحل مشكلة هؤلاء المصريين، خاصة وأن المصريين العالقين في المالديف.





وذكر أن من بين العالقين، مجموعة ذهبت للسياحة ويصل عددهم إلى 12 فردًا وإمكانياتهم بسيطة ومقيمون في فنادق بسيطة، حسب إمكانياتهم لكن مع أزمة فيروس كورونا ومع الحظر وتعليق الطيران وفشلهم في العودة، نفدت أموالهم.





وأورد أن هناك مجموعة أخرى من المصريين في المالديف، وهم من الأطباء وتم إنهاء عقودهم وآخرون في المقاهي والفنادق التي تتراوح مرتباتهم من 300 إلى 400 دولار، ولم يحصلوا على مرتب شهر مارس، بسبب أزمة الفيروس.





وأردف أنه ولأن وجودهم بإمكانيات ووضع غير مناسب ولا يعرفون ماذا يمكن أن يحدث، فلا بد من التدخل العاجل من الحكومة لانقاذ هؤلاء المصريين.

إجمالي المتعافين من كورونا 241 حالة

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.

تسجيل إصابة 85 حالة بكورونا

وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

عدد المصابين بكورونا يصل لـ1070

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



