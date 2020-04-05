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الزمالك يتخذ أولى خطواته لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:27 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
يستعد نادي الزمالك لخطف صفقة قوية من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ودخل نادي الزمالك في مفاوضات جاده مع رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز لضمه في الصيف القادم.

وتواصل أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك مع وكيل أعمال رجب بكار لمعرفة إمكانية ضم اللاعب إلى النادي الأبيض في الصيف.

يذكر أن النادي الأهلي كان قد أظهر اهتمام كبير بالتعاقد مع رجب بكار لتعويض رحيل احمد فتحي عن صفوف الفريق.

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