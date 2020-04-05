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إنجي خطاب توجه رسالة مؤثرة من خلال "الفجر الفني" إلى هيثم زكي

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:34 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أعربت الفنانة إنجي خطاب على حزنها الشديد على وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا في 4 أبريل عام 2019، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر يناهز 35 عاماً، وتحل ذكري ميلاده أمس، ليتم ال 36 في العالم الآخر.


ووجهت إنجي خطاب من خلال "الفجر الفني"، رسالة مؤثرة للراحل هيثم أحمد زكي، قائلة"كان نفسي تكون موجود وتحتفل بعيد ميلادك وسط صحابك وحبايبك وناسك وجمهورك اللي بتحبك، كان نفسي تكون موجود عشان تشوف اد ايه الناس كانت بتحبك، مصر كلها والدول العربية بتدعي ليك".


وتابعت "كان ليا الشرف إني اشتغلت معاك في مسلسل "كلبش"، وعملت دور هنادي حبيبتك، ده الدور من أقرب الأدوار إلى قلبي، كنا دايما نقرأ ونراجع مع بعض، وهيثم كان إنسان خلوق ومحترم ومتواضع مع الكل".


واستكملت حديثها قائلة"أتذكر مشهد كان بيني أنا وهيثم وهو مفروض كان بيقتلني وهيخبطني في الحيطة، هيثم اترعب ومحبش يعمل كده، وبعد أما خلصنا المشهد كان قلقان عليا أوي، إن شاء الله يكون في الجنة وأنا هفضل ادعيله زي مابدعي لبابا بالظبط".

يشار إلى أن هيثم أحمد زكى هو ابن الفنان الراحل أحمد زكى والفنانة الراحلة هالة فؤاد، وبدأ مشواره الفني عام 2006، حينما استكمل باقي مشاهد فيلم "حليم" عقب رحيل والده، وفي العام التالي جسد بطولة فيلم "البلياتشو"، ثم ابتعد عن التمثيل نحو 3 سنوات، وعاد في عام 2010 ليشارك في بطولة مسلسل "الجماعة"، وبعدها شارك في العديد من الأعمال ما بين السينما والتليفزيون مثل مسلسل "دوران شبرا"، الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر وفي 2018 كان أحد أبطال "مسلسل كلبش 2"، وكان فيلم "الكنز 2" هو آخر أعماله قبل رحيله.

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