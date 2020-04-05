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برقم خيالي.. سفاح الجزائر مفاجأة صفقات الأهلي

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو
فجرت صحيفة جزائرية مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مفاوضات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مع الجزائري بغداد بونجاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة "fennecfootball الجزائرية"، أن الأهلي تواصل بالفعل مع اللاعب وإدارة ناديه في محاولة للتعاقد معه مطلع الموسم الجديد.

وأضافت: "الاهلى المصري أرسل عرضًا لضم بغداد بونجاح قيمته 7 مليون دولار، حيث تسير المفاوضات بين الأطراف حتة الآن في الطريق الصحيح".

واختتمت: "السد القطري يقترب من الموافقة على العرض، بعدما وافق اللاعب على اللعب بالمارد الأحمر ورفع رغبته لإدارة ناديه".

ويعد بونجاح واحد من أقوى المهاجمين في الكرة العربية، حيث ختم الموسم الماضي مع فريقه محتلًا صدارة هدافي الدوري القطري.
برقم خيالي.. سفاح الجزائر مفاجأة صفقات الأهلي
برقم خيالي.. سفاح الجزائر مفاجأة صفقات الأهلي

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