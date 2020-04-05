رابطة الليجا تفجر مفاجأة عن عودة الدوري الاسباني





ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم، أن الإتحاد الإسباني لكرة القدم، طرح موعداً مبدأياً لعودة مباريات الدوري الأسباني مرة أخرى.





وقرر الإتحاد الإسباني تعليق كافة النشاطات في يوم 9 مارس الماضي، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.





وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن الإتحاد الإسباني يسعى لإنطلاق المباريات يوم 5 يونيو المقبل.





وأكدت الصحيفة، أن الخطاب المشترك الذي أرسله الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يشجع الإتحادات على إنهاء الموسم الحالي، وفق ما تضمنه خطاب لـ55 إتحاداً أهلياً.





ونوهت الصحيفة، أن الإتحادين، الإنجليزي والإسباني يريدان استكمال الموسم الحالي حتى لو تطلب الأمر لعب المباريات دون جماهير، وذلك تجنباً للمزيد من الخسائر المالية.





ويعكف الإتحاد على وضع خطة لخوض الـ11 جولة المتبقية من عمر الليجا، مع التسليم بإمكانية لعب المباريات أمام مدرجات خاوية.





يذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدروي الإسباني برصيد 58 نقطة بعد مرور 27 جولة، مقابل 56 نقطة لغريمه ريال مدريد.



