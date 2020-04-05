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وزير الصحة الإيطالي يتطلع إلى المرحلة التالية في مكافحة كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:18 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
حدد وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، اليوم الأحد، خططًا لإجراء اختبارات أوسع وتعزيزًا للخدمات الصحية كجزء من حزمة من الإجراءات التي ستتبع التخفيف المستقبلي لتأمين فيروس كورونا في إيطاليا.

وقال روبرتو سبيرانزا، إنه من السابق لأوانه القول متى ستتمكن إيطاليا من رفع الإجراءات المفروضة في جميع أنحاء البلاد في 9 مارس، عندما أصبحت أول دولة في أوروبا تفرض حظرًا عامًا لإبطاء انتشار الفيروس، كما أوردت وكالة "رويترز".

مع أكثر من 15000 قتيل، إيطاليا لديها أعلى عدد من الوفيات بسبب المرض في العالم، وهو ما يمثل بمفردها ما يقرب من ربع جميع الوفيات على مستوى العالم. لكن الحكومة تتصارع أيضًا مع الدمار الاقتصادي الناجم عن التوقف المفاجئ للأعمال التجارية في جميع أنحاء البلاد.

وصرح لصحيفة "لا ريبوبليكا" اليومية: "هناك أشهر صعبة قادمة. مهمتنا هي تهيئة الظروف للعيش مع الفيروس، على الأقل حتى يتم تطوير لقاح"، مضيفًا، أنه يجب أن تبقى بعض الإجراءات الاجتماعية البعيدة.

أدى أقل ارتفاع يومي في وفيات COVID-19 لمدة أسبوعين تقريبًا يوم السبت وأول انخفاض في عدد المرضى في العناية المركزة إلى تغذية الآمال في أن الوباء ربما وصل إلى ذروته في إيطاليا وركز الانتباه على المرحلة التالية من الأزمة .

وسيستمر الإغلاق الوطني، الذي يقيد بشدة حركة الناس ويجمد جميع الأنشطة الاقتصادية غير الضرورية، رسميًا حتى 13 أبريل على الأقل، ولكن من المتوقع تمديده على نطاق واسع.

وقال "سبيرانزا" في تعليقات منفصلة لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" اليومية: "إذا لم نكن صارمين، فإننا نخاطر برمي كل الجهود التي بذلناها".

وأضاف "سبيرانزا"، أنه أصدر مذكرة تحدد خمسة مبادئ خططت الحكومة من خلالها إدارة ما يسمى "المرحلة الثانية" من حالة الطوارئ، عندما تبدأ تخفيف قيود الإغلاق ولكن قبل العودة الكاملة إلى الظروف الطبيعية.

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