على طريقة ياسمين صبري.. نسرين طافش تشعل إنستجرام "باليوجا" (فيديو)

Full body yoga 💪🏻 vinyasa flow ☀️🙏🏻♥️ اليوجا عبارة عن مجموعة حركات جسدية بتشغل كل عضلات الجسم مع بعض بالتناغم مع التنفس .. تبدو الحركات للعين حركات سلسة و سهلة بينما عند التجربة بتعرف قديش ممكن تعرق و تحرق .. ميزة اليوجا انها بتشتغل على مستويين الجسد و النفسية بتعلم قوة الارادة و الصبر و السلام و التركيز بالذات .. بتجمع بين تقوية العضلة و مرونتها بنفس الوقت .. لانو القوة و المرونة وجهان لعملة وحدة 😊 في الاف من فيديوهات اليوجا متوفرة على اليوتيوب من السهل للمتقدم .. كل شي انت بحاجتو سجادة رياضية و شوية ارادة و حب لجسدك و لنفسك ♥️🙏🏻 #خليك_بالبيت #namasté #yoga #yogalove #strength #flexibility