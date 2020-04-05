على طريقة ياسمين صبري.. نسرين طافش تشعل إنستجرام "باليوجا" (فيديو)

نشرت الفنانة نسرين طافش فيديو لها وهي تقوم بحركات رياضة اليوجا وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام "وظهرت "طافش" في حديقة منزلها وهي تقوم بحركات رياضة اليوجا وكانت ترتدي ترينج رياضي أحمر".وعلقت"طافش" علي الفيديو قائلة" اليوجا عبارة عن مجموعة حركات جسدية بتشغل كل عضلات الجسم مع بعض بالتناغم مع التنفس .. تبدو الحركات للعين حركات سلسة و سهلة بينما عند التجربة بتعرف قديش ممكن تعرق و تحرق .وتابعت" نسرين" ميزة اليوجا أنها بتشتغل على مستويين الجسد و النفسية بتعلم قوة الإرادة و الصبر و السلام و التركيز بالذات .. بتجمع بين تقوية العضلة و مرونتها بنفس الوقت .. لأن القوة و المرونة وجهان لعملة واحدة في آلاف من فيديوهات اليوجا متوفرة على اليوتيوب من السهل للمتقدم، كل شي أنت بحاجتو سجادة رياضية و شوية إرادة و حب لجسدك و لنفسك".يذكر أن نسرين ولدت في محافظة حلب،لأب من أصول فلسطينية من صفد،وأم جزائرية من وهران، وهي تحمل - إضافة إلى مواطنتها السوريَّة الجواز الجزائري نسبة لوالدتها، انتقلت من مدينتها حلب إلى العاصمة دمشق في العام، لتُكمل دراستها هناك، وانضمت للمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرّجت منه في العام، إلّا أنّ مشوارها الفني كان قد بدأ قبل تخرّجها بكثير.