مع انطلاق امتحانات أولى ثانوي.. 3 أخبار سارة للطلاب

انطلقت اليوم الأحد، امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبية، التي أجرتها الوزارة كبروفة لامتحانات نهاية العام المقرر انطلاقها في مايو المقبل إلكترونيا، كإجراء احترازي لمنع التجمعات ومواجهة فيروس كورونا الذي ظهر بالمحافظات.

وأضاف أن الوزارة تعمل على رصد المشاكل التقنية التي تواجه الطلاب على منصة الامتحان، للعمل على حلها قبل امتحان نهاية العام المقرر عقده في مايو المقبل.

وأضاف أن الوزارة تعمل على رصد المشاكل التقنية التي تواجه الطلاب على منصة الامتحان، للعمل على حلها قبل امتحان نهاية العام المقرر عقده في مايو المقبل.

وقال وزير التربية والتعليم: "هذا امتحان تجريبي والهدف منه هو تجربة المنصة والتدريب على طريقة الأسئلة وفهم عملية الامتحان الإلكتروني بشكل كامل، وليس الدرجات".

وقال وزير التربية والتعليم: "هذا امتحان تجريبي والهدف منه هو تجربة المنصة والتدريب على طريقة الأسئلة وفهم عملية الامتحان الإلكتروني بشكل كامل، وليس الدرجات".

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن المدة الزمنية التي حددتها الوزارة لكل محافظة للدخول على منصة الامتحان، هدفها توزيع الأحمال على الشبكة لتقليل المشاكل التقنية، وأن المدد المحددة هي إطار زمني يمكن للطالب أن يبدأ الامتحان في أي وقت خلاله، ويتم احتساب وقت الامتحان منذ وقت البدء.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن المدة الزمنية التي حددتها الوزارة لكل محافظة للدخول على منصة الامتحان، هدفها توزيع الأحمال على الشبكة لتقليل المشاكل التقنية، وأن المدد المحددة هي إطار زمني يمكن للطالب أن يبدأ الامتحان في أي وقت خلاله، ويتم احتساب وقت الامتحان منذ وقت البدء.

وأول البشائر السارة للطلاب بشأن هذا الامتحان ما أكدته الوزارة، عندما أعلنت أن من يتخلف عن أداء تلك الاختبارات لا يخشى من هذا الأمر، لأنها مجرد اختبارات تجريبية لتستعد الوزارة لامتحانات نهاية العام.





وقالت الوزارة: إنه لا يوجد ما يستدعى قلق طلاب الصف الأول الثانوى العام الذين لم يتمكنوا من دخول منصة الامتحان التجريبى الذى بدأ اليوم الأحد، أو فتح الامتحان وخرج منه قبل انتهاء الإجابة عن الأسئلة بأكملها، لأن الامتحان عبارة عن تجربة هدفها تدريب الطلاب على آلية التعامل مع الأسئلة الإلكترونية وأيضا اختبار الشبكات ومعرفة المشكلات لتلاشيها فى إطار الاستعداد لامتحان نهاية العام.





الامتحان "سهل" ولا أزمات بالشبكة





أما ثاني البشائر، أن الامتحان كان في المتناول حسب ما أعلن أولياء الأمور، ف أكد أولياء الأمور عبر جروبات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن امتحان الصف الأول الثانوي 2020 في مادة اللغة العربية "سهل" مع وجود بعض الجزئيات للطالب المتميز.





وعبر بعض أولياء الأمور عن جودة شبكة الانترنت، وعدم وجود أي مشاكل تقنية في تعامل ابناءهم مع الامتحان الالكتروني، بينما عبر البعض عن بعض الشكاوى المتعلقة بالتعامل مع التابلت وضعف شبكة الإنترنت.





ميزة جديدة للطلاب





كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها قد أتاحت ميزة جديدة ستطبق فقط في الامتحانات الإلكترونية التجريبية المقرّر عقدها لطلاب اولى ثانوي من يوم 5 أبريل.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذه الميزة تتمثل في أنه تمت إضافة خاصية جديدة للامتحان الالكتروني التجريبي، يمكن الطالب من مراجعة إجاباته بالإجابات الصحيحة.



