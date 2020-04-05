خبير : صندوق حماية المستثمر يهدف لصناعة السوق المصري

وفي هذا السياق قال أحمد مرتضي خبير أسواق المال ، إن هذا القرار مناسب وإيجابي جداً في تلك المرحلة التي يمر بها السوق المصري حيث ظهرت موجة بيع كبيرة وهذا أمر طبيعي في ظل الأزمات المالية وحالات القلق التي يمر بها المستثمر.





وأوضح الخبير لـ " الفجر " أن عمليات الشراء من قبل الصندوق لابد أن تتم بشكل احترافي، ولابد أن يكون الغرض منها هو صناعة السوق من خلال إستغلال تراجعات الأسهم ، وليس الهدف هو رفع الاسعار في ظل هذه الأزمة وذلك للمحافظة علي توازن السوق .





وأضاف الخبير ، أنه لابد من وجود إتجاه الشراء الموجه إلي قطاع الخدمات المالية وقطاع الاغذية وقطاع الادوية حيث تعتبر هذه القطاعات هي الأفضل حالياً.



