Advertisements

خبير : صندوق حماية المستثمر يهدف لصناعة السوق المصري

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:25 م
احمد مرتضي
احمد مرتضي
نيفين سمير

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، موافقة مجلس الوزراء المصري، على تعديل السياسة الاستثمارية لصندوق حماية المستثمر ضد المخاطر غير التجارية، بما يسمح له باستثمار 10% من أمواله في شراء الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية ، حيث يهدف هذا القرار خلق آليات  جديدة للحفاظ على توازن السوق المصري والحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة فيروس كورونا .

وفي هذا السياق قال أحمد مرتضي خبير أسواق المال ، إن هذا القرار  مناسب وإيجابي  جداً في  تلك المرحلة التي يمر بها السوق المصري حيث ظهرت موجة بيع كبيرة وهذا أمر طبيعي في ظل الأزمات المالية وحالات القلق التي يمر بها المستثمر.

وأوضح الخبير  لـ " الفجر " أن عمليات الشراء من قبل الصندوق لابد أن تتم بشكل احترافي، ولابد أن يكون الغرض منها هو صناعة السوق من خلال إستغلال تراجعات الأسهم ، وليس الهدف هو رفع الاسعار في ظل هذه الأزمة  وذلك للمحافظة علي توازن السوق .

وأضاف الخبير ، أنه لابد من وجود إتجاه الشراء الموجه إلي قطاع الخدمات المالية وقطاع الاغذية وقطاع الادوية حيث تعتبر هذه القطاعات هي الأفضل حالياً.

وأشار الخبير ، إلي أنه هناك منطقة  دعم أولي عند نقطة الـ 9200 والمقاومة عند 9700 وفي حالة كسر الـ 9200 نقطة سيكون السوق موجه نحو  8800  نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صندوق حماية المستثمر جائحة فيروس كورونا بوابة الفجر الموجة البيعية الرقابة المالية ألفجر

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد حجازي

منذ حوالي 5 ساعات

من بينهم مؤمن زكريا.. قرار جديد من فايلر بشأن المصابين في الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة": تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة لكورونا.. و7 حالات وفاة

منذ ساعة و 11 دقيقة

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ يوم

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى| بعد ضم فتحي.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الموسم من الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ يوم

عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

منذ أقل من نصف ساعة

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 23 ساعة

مرتضى منصور يرد على إعتذار الحضري للزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

3 مرشحين للرحيل عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

منذ ساعة و 6 دقيقة

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ يوم

الزمالك ينفي الدخول في مفاوضات مع هدف الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

حماية المستهلك: ليس لدينا صلاحية تحديد الأسعار ولا مساعدة حملات المقاطعة

حماية المستهلك: عقوبة الإعلانات المضللة تصل لـ 2 مليون جنيه

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:18 م

بعد إصابات كورونا.. جامعة القاهرة تزف بشرى سارة لمرضى معهد الأورام

عاجل.. قرار ناري من الأهلي ضد مجدي عبدالغني

08:38 م

"الصحة": تسجيل 103 حالات إيجابية جديدة لكورونا.. و7 حالات وفاة

07:54 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

01:58 م

مفاجأة كبرى| بعد ضم فتحي.. بيراميدز يخطط لخطف صفقة الموسم من الأهلي

06:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب