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خبير : صندوق حماية المستثمر يهدف لصناعة السوق المصري
الأحد 05/أبريل/2020 - 08:25 م
نيفين سمير
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، موافقة مجلس الوزراء المصري، على تعديل السياسة الاستثمارية لصندوق حماية المستثمر ضد المخاطر غير التجارية، بما يسمح له باستثمار 10% من أمواله في شراء الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية ، حيث يهدف هذا القرار خلق آليات جديدة للحفاظ على توازن السوق المصري والحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة فيروس كورونا .
وفي هذا السياق قال أحمد مرتضي خبير أسواق المال ، إن هذا القرار مناسب وإيجابي جداً في تلك المرحلة التي يمر بها السوق المصري حيث ظهرت موجة بيع كبيرة وهذا أمر طبيعي في ظل الأزمات المالية وحالات القلق التي يمر بها المستثمر.
وأوضح الخبير لـ " الفجر " أن عمليات الشراء من قبل الصندوق لابد أن تتم بشكل احترافي، ولابد أن يكون الغرض منها هو صناعة السوق من خلال إستغلال تراجعات الأسهم ، وليس الهدف هو رفع الاسعار في ظل هذه الأزمة وذلك للمحافظة علي توازن السوق .
وأضاف الخبير ، أنه لابد من وجود إتجاه الشراء الموجه إلي قطاع الخدمات المالية وقطاع الاغذية وقطاع الادوية حيث تعتبر هذه القطاعات هي الأفضل حالياً.
وأشار الخبير ، إلي أنه هناك منطقة دعم أولي عند نقطة الـ 9200 والمقاومة عند 9700 وفي حالة كسر الـ 9200 نقطة سيكون السوق موجه نحو 8800 نقطة.
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