Advertisements

المصل واللقاح: مستشفيات العزل مستعدة لما هو أسوأ بشأن كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:41 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن إصابة 17 حالة من الفرق الطبية بفيروس كورونا كانت مفاجأة صادمة، وشيء خطير؛ لكون مرضى الأورام يعالجوا بأدوية كيماوية مثبطات للمناعة، مشيرًا إلى أن الأطباء بمعهد الأورام كانوا يتبعوا الإجراءات الصحية ويرتدوا الكمامة، معربًا عن أمله في عدم انتشار الفيروس بين مرضى معهد الأورام، منوهًا بأنه تم إجراء الفحوصات لأغلبهم بالأمس.

وأكد "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أنه جارى عمل الفحوصات اللازمة لجميع الأطباء والمخالطين لهم في المنازل للوصول لحالات الإصابة بفيروس كورونا وعزلها تمامًا. 

وتابع مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أنه خلال الفترة الماضية تم تجهيز العديد من مستشفيات العزل بالتعاون بين وزارة الصحة ومستشفيات الجامعية، وتم إمدادها بأجهزة التنفس الصناعي على أعلى مستوى، مشددًا على أنه حتى الآن الأسرة والأجهزة المتواجدة بمستشفيات العزل زائدة عن عدد حالات الإصابة والاشتباه بكورونا، ومستعدون لما هو أسوأ.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة كوفيد العائدون من الخارج الصحة العالميه الاجمالي الإصابة بكورونا الإصابة بفيروس كورونا أجهزة التنفس الصناعى

أخبار تهمك

طلب جديد من فايلر بشأن بديل فتحي

منذ ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن "رضيعة إمبابة"

منذ حوالي 14 ساعة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ يوم

صدمة قوية في انتظار الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز في الصيف

منذ ساعتين و 47 دقيقة

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ يوم

عاجل.. أول قرار من السيسي بشأن معهد الأورام عقب ظهور حالات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات أولى ثانوي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يعيد بديل "معلول"

منذ ساعة و 21 دقيقة

الزمالك يتخذ أولى خطواته لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ 35 دقيقة

خاص - سموحة يطلب التعاقد مع نجم الأهلي المعار

منذ أقل من ساعة

سان جيرمان يقدم صفقة الموسم لبرشلونة

منذ ساعة و 11 دقيقة

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 17 ساعة

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

هل يعود كورونا لمهاجمة المتعافين؟ استشاري بـ"الصحة العالمية" يرد

المصرية للحساسية والمناعة: الخوف والشائعات أكثر خطورة من كورونا

طبيب يحذر: استخدام دواء الملاريا للوقاية من "كورونا" يسبب العمى

"المصل واللقاح" يوضح كيف تكون التغذية العلاجية لحاملي كورونا

"الأكثر عرضة".. وزير الصحة الأسبق يوجه نصائح لمرضى الحساسية لتجنب كورونا

عاجل.. مدير التطعيمات بـ"المصل واللقاح" يكشف موعد ظهور علاج كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

09:03 ص

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

08:47 ص

الزمالك يتخذ أولى خطواته لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

02:27 م

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

10:27 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: البيزنس يغلب ادعاءات السوشيال ميديا