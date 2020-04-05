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شاهد .. سيرين عبدالنور تحتفل بعيد الشعنينة رغم الكورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:58 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور من يومياتها الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت "عبد النور" عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها تجمعها مع عائلتها وهم يتناولون الطعام، وعلقت قائلة: "اليوم عيد الشعنينة والكورونا مارح تغير بجمعتنا وفرحتنا، ينعاد عليكن".


يشار إلى أن آخر أعمال سيرين عبد النور، مسلسل "الديفا" الذى عرض عبر منصة "شاهد"، وهو من بطولتها وشاركها فى البطولة النجم السعودى يعقوب الفرحان والمطربة بوسى، والإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.

"الديفا" يتكون من 8 حلقات، ومدة كل حلقة 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال قصة تتضمن التشويق والإثارة.

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