شاهد .. سيرين عبدالنور تحتفل بعيد الشعنينة رغم الكورونا

View this post on Instagram

اليوم عيد الشعنينة والكورونا ما رح تغير بجمعتنا وفرحتنا بحبكن ينعاد عليكن #عيد_الشعانين #خليك_بالبيت #سيرين_عبدالنور #عائلتي #اولادي #امي #زوجي_حبيبي