زوجان يسميان توأمهما "كورونا" و "كوفيد".. أردنا جعل هذا اليوم لا ينسى





أطلق زوجان في ولاية تشاتيسجاره الهندية اسم "كورونا" و "كوفيد" على توأمهما حديثي الولادة، وذلك في الوقت الذي تفشي فيه فيروس "كورونا" "كوفيد 19" حول العالم كالنار في الهشيم.





وفقًا لوسائل إعلام هندية، وُلِد التوأمان "صبي وفتاة" خلال فترة الإغلاق المستمرة منذ 21 يومًا على مستوى البلاد والتي بدأت في 24 مارس.





وقالت بريتي فيرما، أم التوأم البالغة من العمر 27 عاما، لوكالة أنباء برس ترست الهندية: "لقد تمت الولادة بعد مواجهة العديد من الصعوبات، ولذلك أردنا أنا وزوجي جعل هذا اليوم لا ينسى".





وقال الزوجان إن الأسماء ستذكرهما بالصعوبات التي واجهتهما أثناء الإغلاق وقبل الولادة الناجحة في مستشفى حكومي الأسبوع الماضي.





أدى الإغلاق في الهند إلى تعليق القطارات وخدمات شركات الطيران وأبقى فعليًا 1.3 مليار هندي في المنزل لجميع الرحلات باستثناء الرحلات الأساسية إلى الأسواق مثل الأسواق أو الصيدليات.



