نقيب البيطريين: نحتاج إلى 6 من 19 مليون كلب ضال بالشوارع

قال الدكتور خالد سليم، نقيب البيطريين، إنه لم يعلن رسميا إصابة أي حيوان بفيروس كورونا على مستوى العالم، موضحا أنه يجب إتخاذ كافة الاحتياطيات الطبيعية في التعامل مع الحيوانات الأليفة في المنازل.





وحذر "سليم"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، من استخدام الكحول أو المطهرات في تنظيف الحيوانات الأليفة، لأنه سيتسبب في التهابات بجلد الحيوان، وإنما نستخدم مواد التنظيف العادية المخصصة للحيوانات، مضيفا أنه فوجىء أن هناك أشخاص سلموا الحيوانات التي يربوها لجمعيات خوفا من تسببها في إصابتهم بالكورونا.





وعن كلاب الضالة، أوضح نقيب البيطريين، أن مصر بها عدد من كلاب الشوارع أكبر من العدد المطلوب، حيث يوجد 19 مليون، وما نحتاجه فقط هو من 5 إلى 6 مليون للحفاظ على التوازن البيئي، حيث أن تراكم القمامة هو السبب في انتشار الكلاب الضارة في الشوارع.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



