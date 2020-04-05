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تسجيل 115 وفاة جديدة بفيروس كورونا في هولندا

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:47 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة الهولندية، اليوم الأحد، تسجيل 115 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1766 شخصًا، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

 

وبحسب وزارة الصحة الهولندية، ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 1651 بعد تسجيل 164 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وفي وقت سابق، أعلن المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة الهولندي، عن وفاة 148 شخصا منذ يوم أمس بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد -19"، ليرتفع عدد الوفيات إلى 1487 حالة، وارتفعت عدد الإصابات إلى 15723 إصابة، وذلك بعد إصابة 1026 شخصا بالفيروس خلال الساعات الـ24 الآخيرة.

 

وفي بيان نشره المعهد الهولندي على موقعه الإلكتروني، ذكر فيه أنه "خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تم تأكيد وفاة 148 شخصا بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات في هولندا 1487 حالة وفاة".

 

ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه

 

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

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