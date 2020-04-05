أخبار البورصة .. بسعر 2.3 جنيه .. سهم "ليسيكو مصر" يتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً اليوم

أخبار البورصة المصرية

تصدر سهم ليسيكو مصر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم ، بنسبة 9.9% وبسعر 2.3 جنيه ، ثم سهم ايديتا للصناعات الغذائية بنسبة 7.7% وبسعر 9.2 جنيه ، تلاه سهم بى انفستمنتس القابضة بنسبة 7.1% وبسعر 7.5 جنيه

وجاء في المركز الرابع سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى بنسبة صعود 6.8% وبسعر 3.9 جنيه، وأخيراً سهم الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول بنسبة 6.3% وبسعر 1.4 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولي جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات بضغط من مبيعات الأجانب والعرب وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 7.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 520.9 مليار جنيه.





وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 9272.8 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 986.2 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1012.6 نقط.