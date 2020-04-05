477 ألفا و257 اتصالًا بشأن كورونا.. بيان عاجل لوزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 477 ألفا و257 اتصالًا هاتفيًا من المواطنين بكافة محافظات الجمهورية عبر الخط الساخن (105) و(15335) الخاص بالاستفسارات عن الأمراض المعدية وفيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، وذلك خلال شهر مارس الماضي.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أغلب الاستفسارات التي تلقاها الخط الساخن، كانت عن طرق الوقاية من فيروس كورونا، وأعراض ومضاعفات الفيروس، والإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة الشعور بأعراض.





وتابع أن الاستفسارات شملت الفرق بين أعراض فيروس كورونا والأنفلونزا الموسمية، وكيفية انتقال المرض من شخص مصاب بالفيروس إلى شخص آخر، وأكثر الأشخاص عرضة للإصابة بالفيروس.

وأضاف أنه توجد رسالة صوتية مسجلة على الخط الساخن، بها جميع الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها لحماية الشخص وأسرته من الإصابة بفيروس كورونا، وأن هناك أيضًا مجموعة من التعليمات الخاصة بالعزل المنزلي فى حالة قدوم الشخص من الخارج أو مخالط لحالة ثبت إصابتها بفيروس كورونا.

وأكد وجود تنسيق بين غرفة الخط الساخن وهيئة الإسعاف ومستشفيات (الصدر، الحميات، والعزل)، حيث يتلقى الخط الساخن البلاغات ويتم توجيه سيارة إسعاف مجهزة إلى الحالة التي تظهر عليها أعراض الإصابة ويتم الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا، ومن ثم تحويلها إلى أقرب مستشفى حميات أو صدر تابعة للمحافظة، لإجراء الفحوصات اللازمة لها.





ونوه بأنه في حالة إيجابية الحالة للفيروس يتم نقلها بسيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى العزل المخصص.

وأورد أنه تم تزويد عدد المقاعد الخاصة بالخط الساخن "105" من 30 مقعدًا إلى 300 مقعد لاستيعاب كافة الاتصالات، وتم تخصيص خطين باللغة الإنجليزية لتلقي استفسارات الأجانب المتواجدين داخل البلاد، وأن الغرفة تعمل على مدار الـ 24 ساعة لتلقي جميع الاستفسارات بالمجان.

وأشار إلى أنه تم تدريب العاملين بالخط الساخن على أعلى مستوى من قبل متخصصين لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، وإلى تواجد فريق من الأطباء بشكل يومي داخل الغرفة للرد على الاستفسارات الطبية.



